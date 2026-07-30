Asfaltmachines draaien op de Pleijroute: nieuw wegdek tussen GelreDome en Velperbroek

ARNHEM – Wie donderdagochtend via de Pleijroute richting GelreDome reed, zag aan de andere kant van de vangrail een hoop machines staan. Vrachtwagens reden af en aan, asfalt ging van de ene machine naar de andere en werkmannen in oranje kleding hielden het proces scherp in de gaten. De provincie Gelderland is woensdag begonnen met groot onderhoud aan de Pleijroute. Donderdag werd de eerste nieuwe asfaltlaag aangebracht. De Arnhemsche Courant keek deze ochtend mee.

De werkzaamheden tussen GelreDome en knooppunt Velperbroek duren tot en met zondag 9 augustus. De Pleijroute is steeds in één richting afgesloten. De andere rijrichting blijft open. Verkeer wordt omgeleid via de A12, A50, A15 en A325.

De werkzaamheden zijn nodig omdat het asfalt is versleten door veel verkeer en wisselend weer. Met de nieuwe asfaltlaag moet de weg veilig blijven en weer jaren mee kunnen.

Van oud asfalt naar nieuwe laag

De vrachtwagen die het asfalt levert. Foto: © Arnhemsche Courant

Woensdagochtend begonnen ze met het verwijderen van de bovenste laag van het oude wegdek. Dat gebeurt met een freesmachine, die een dunne laag asfalt van de weg afschraapt. Zo wordt het versleten deel weggehaald en ontstaat er ruimte voor een nieuwe laag.

Daarna is het wegdek voorbereid met een kleeflaag. Die zorgt ervoor dat het nieuwe asfalt goed vast komt te zitten op de ondergrond. Pas daarna kan de nieuwe laag worden aangebracht.

Donderdagochtend keek de Arnhemsche Courant mee hoe dat asfalteren in zijn werk gaat. Meerdere machines werken daarbij achter elkaar, zodat het asfalt in één vloeiende beweging op de weg terechtkomt.

Zo wordt asfalt gelegd

Foto: © Arnhemsche Courant

Het asfalt komt aan in vrachtwagens vanaf de asfaltcentrale. Op de Pleijroute wordt het asfalt eerst overgeladen in een tussenmachine. Die zorgt ervoor dat de asfaltspreidmachine steeds genoeg asfalt krijgt en rustig kan blijven doorwerken. Dat is belangrijk, omdat het leggen van asfalt zo gelijkmatig mogelijk moet gebeuren.

De asfaltspreidmachine verdeelt het warme asfalt vervolgens in een egale laag over de rijbaan. Achter de machine wordt de laag op de juiste breedte en dikte neergelegd.

Daarna is het werk nog niet klaar. Walsen rijden meerdere keren over het nieuwe asfalt heen om de laag stevig aan te drukken. Pas als het asfalt goed is verdicht en voldoende is afgekoeld, kan de weg weer open voor verkeer.

Het warme asfalt wordt in een egale laag over de rijbaan verdeelt. Foto: © Arnhemsche Courant

Afsluitingen tot en met 9 augustus

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Van 29 juli tot en met 2 augustus is de rijrichting vanaf het Gelredome richting de kruising met de Westervoortsedijk afgesloten. Van vrijdag 31 juli om 21.00 uur tot en met zondag 2 augustus geldt daarnaast een afsluiting tussen de kruising Westervoortsedijk en knooppunt Velperbroek.

Van 5 tot en met 9 augustus is de andere rijrichting aan de beurt. Dan is de Pleijroute afgesloten vanaf knooppunt Velperbroek richting het Gelredome.

De provincie roept weggebruikers op de aangegeven omleidingsroutes te volgen. Wie toch binnendoor probeert te rijden, kan juist voor extra vertraging zorgen op lokale wegen.

Meer werkzaamheden deze zomer

De werkzaamheden aan de Pleijroute sluiten aan bij een bredere reeks wegwerkzaamheden in en rond Arnhem. De gemeente Arnhem schreef eerder in een raadsbrief dat de zomer wordt gebruikt om grote werkzaamheden uit te voeren, omdat het dan minder druk is op de weg.

Na het werk aan de Pleijroute begint Rijkswaterstaat op 10 augustus met groot onderhoud aan de Westervoortse Brug. Die brug is dan tot en met 6 september afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Fietsers en treinen kunnen de brug wel blijven gebruiken.