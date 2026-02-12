Arnhemmer positiever over eigen buurt: leefbaarheid krijgt een 7,4

ARNHEM – Arnhemmers kijken in 2025 met meer vertrouwen naar hun eigen buurt dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit de nieuwste editie van de Arnhemse Leefbare Wijkenmonitor. Inwoners waarderen hun woonomgeving hoger en zijn ook positiever over de inzet van de gemeente.

Het onderzoek, uitgevoerd door Ipsos I&O, laat zien dat het rapportcijfer voor leefbaarheid stijgt van een 7,2 in 2023 naar een 7,4 in 2025. Bijna de helft van de Arnhemmers zegt trots te zijn op de plek waar zij wonen.

Meer vertrouwen in eigen buurt

Sinds 2001 brengt de gemeente iedere twee jaar in kaart hoe inwoners hun woonomgeving ervaren. Dit keer deden bijna zevenduizend Arnhemmers van zestien jaar en ouder mee aan het onderzoek. Daarmee ontstaat volgens de gemeente een representatief beeld van de stad.

Opvallend is dat steeds meer inwoners vinden dat hun buurt vooruitgaat. Eén op de zes Arnhemmers ziet in het afgelopen jaar een positieve ontwikkeling. Vooral verbeteringen in de fysieke leefomgeving en het contact tussen buurtbewoners vallen op.

Groen, rust, de nabijheid van voorzieningen en saamhorigheid worden het vaakst genoemd als sterke punten van de eigen wijk.

Waardering voor inzet gemeente groeit

Ook de rol van de gemeente krijgt meer waardering. Inwoners vinden vaker dat zij worden gestimuleerd om betrokken te zijn bij hun buurt. Daarnaast zijn zij positiever over de inzet voor leefbaarheid.

Wethouder Marjan van Munster reageert tevreden op de uitkomsten. Zij noemt het “fijn om te zien dat Arnhemmers merken dat hun buurt vooruitgaat”, maar benadrukt dat er nog werk aan de winkel is. Volgens haar blijft de gemeente samen met inwoners en partners bouwen aan wijken waar het prettig wonen, werken en leven is.

Basis voor nieuw beleid

De resultaten van de Wijkenmonitor vormen een belangrijke basis voor toekomstig beleid en wijkprogramma’s. De gemeente concludeert dat investeren in buurten effect heeft en dat inwoners zich meer betrokken voelen bij hun leefomgeving.

Tegelijkertijd blijft de vraag waar verdere verbetering nodig is. Want hoewel het gemiddelde cijfer stijgt, verschillen buurten onderling nog altijd in hoe leefbaar zij worden ervaren.