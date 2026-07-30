Bridge to Liberation staat dit jaar in het teken van vluchten: ‘Verhalen die nog altijd raken’

ARNHEM – De jaarlijkse herdenking Bridge to Liberation staat dit jaar in het teken van vluchten. Op vrijdag 18 september wordt aan de Rijnkade stilgestaan bij de gedwongen evacuatie van Arnhem en grote delen van Gelderland na de Slag om Arnhem. Vier persoonlijke verhalen vormen de rode draad van de gratis voorstelling, die live is te volgen op NPO 3, Omroep Gelderland en via een livestream.

Tijdens de Slag om Arnhem moesten in 1944 duizenden gezinnen hals over kop hun huis verlaten. Uiteindelijk sloegen ruim een kwart miljoen Gelderlanders op de vlucht en werden zij verspreid over Nederland opgevangen. Volgens de organisatie laat de voorstelling zien wat het betekent om alles achter te moeten laten, maar ook hoe veerkracht en hoop mensen overeind houden.

Muziek, dans en film

Bridge to Liberation combineert filmbeelden, dans, live muziek en visuele effecten tot een voorstelling aan de voet van de John Frostbrug. Medewerking komt onder meer van Kimberly Fransens, Ruben Hillen, Josua Peter, Introdans en orkest Phion.

Het evenement is gratis toegankelijk voor bezoekers op de Rijnkade en begint om 20.30 uur.

Herdenkingsavond

Bridge to Liberation vormt de afsluiting van de jaarlijkse herdenkingsavond rond de Slag om Arnhem. Die begint om 17.45 uur met een bijeenkomst in de Eusebiuskerk. Burgemeester Ahmed Marcouch spreekt daar, net als oud-minister en voormalig Eerste en Tweede Kamerlid Ernst Hirsch Ballin. Studio26 verzorgt de muzikale omlijsting.

Na de bijeenkomst volgt de March over the Bridge en de kranslegging bij het Airborne Monument in de Berenkuil. Daarna verplaatst de herdenking zich naar de Rijnkade voor de avondvoorstelling.

Marcouch: vrijheid vraagt iedere dag om bescherming

Volgens burgemeester Marcouch laat de Slag om Arnhem zien dat vrijheid, democratie en de rechtsstaat nooit vanzelfsprekend zijn. Hij wijst erop dat de geschiedenis van de stad ook vandaag nog een duidelijke boodschap heeft.

“In een tijd van polarisatie, oorlog en toenemende druk op democratische samenlevingen zijn de lessen van de Slag om Arnhem actueler dan ooit,” aldus de burgemeester. “Vrede is geen eindpunt, maar een dagelijkse opdracht.”

Programma 18 september