Beeldhouwster achter bekende ‘Lopers’ op Papendal overleden

ARNHEM – De Belgische beeldhouwster Mariëtte Teugels, maker van het bekende kunstwerk De Lopers op Papendal in Arnhem, is overleden. Teugels werd 90 jaar. Haar drie bronzen hardlopers staan al meer dan veertig jaar op het nationale sportcentrum.

Teugels overleed afgelopen weekend, meldt de Belgische omroep VRT. De kunstenares uit Mechelen verwierf in haar lange carrière ook buiten België bekendheid met haar bronzen beelden. Het menselijk lichaam en beweging stonden vaak centraal in haar werk. Beelden van haar kwamen onder meer terecht bij de universiteit van Leuven, het Internationaal Olympisch Comité in Lausanne en op Papendal.

Drie hardlopers

Voor veel bezoekers van Papendal zal vooral De Lopers herkenbaar zijn. Het kunstwerk bestaat uit drie naakte bronzen hardlopers die naast elkaar richting de finish rennen. De beeldengroep dateert uit 1983 en staat bij de ingang van Hotel Papendal.

Het werk past goed bij de stijl waarvoor Teugels bekendstond. Ze probeerde kracht en beweging te combineren met sierlijkheid en levensvreugde. De Lopers maakt deel uit van de kunstcollectie van NOC*NSF. Het werk werd in 2004 opgenomen in een kunstexpositie op Papendal rond de internationale Olympic Sport & Art Contest.

Beelden beschadigd

De drie hardlopers hebben niet altijd ongeschonden op hun plek gestaan. Twee beelden werden enkele jaren geleden zwaar beschadigd en moesten worden verwijderd. Na restauratie keerden ze eind 2021 terug op Papendal.

In haar woonplaats Mechelen zette Teugels zich ook in voor het behoud van historisch erfgoed. Samen met haar echtgenoot Herman Smet restaureerde ze De Cellekens, een voormalig opvanghuis voor arme en alleenstaande vrouwen uit de negentiende eeuw. Het vervallen complex kreeg een nieuwe bestemming als woon- en werkplek voor kunstenaars. Voor de restauratie ontvingen zij in 2002 een Europa Nostra-prijs.

Met het overlijden van Teugels is de maker weggevallen achter een beeldengroep die inmiddels al ruim vier decennia deel uitmaakt van Papendal.