Vitesse krijgt goedkeuring voor nieuwe aandelenstructuur na waarschuwing KNVB

ARNHEM – Vitesse heeft van de Licentiecommissie van de KNVB goedkeuring gekregen voor een wijziging in de aandelenstructuur van de club. Daarmee is het vertrek van aandeelhouder André van Ginkel en de overname van zijn aandelen door Robert Kramer, Arthur Leenders en Wolf Nathan officieel afgerond.

Bij de wijziging maakte Vitesse wel een administratieve fout. De club had de KNVB vooraf geïnformeerd over de voorgenomen wijziging, maar vergat daarbij direct een formeel verzoek om goedkeuring in te dienen. Volgens Vitesse gebeurde dat omdat de betrokken aandeelhouders en de herkomst van hun vermogen al eerder door de KNVB waren beoordeeld en goedgekeurd.

Ondanks die procedurele omissie heeft de Licentiecommissie besloten de wijziging alsnog goed te keuren. Wel krijgt Vitesse een officiële waarschuwing, de lichtst mogelijke sanctie. Die waarschuwing wordt door de Licentiecommissie openbaar gemaakt.

Vitesse laat weten de fout te erkennen en zich neer te leggen bij de beslissing van de KNVB. Met de goedkeuring is de wijziging in de zeggenschap binnen Sterkhouders B.V., de aandeelhouder van de club, definitief afgerond.