Vitesse grijpt met nieuw thuisshirt terug op bekerwinst van 2017

ARNHEM – Vitesse heeft tijdens de Fandag op Papendal het nieuwe thuistenue voor seizoen 2026|2027 gepresenteerd. Het geel-zwarte shirt is een duidelijke knipoog naar de bekerwinst van 2017, de eerste en tot nu toe enige officiële prijs in de clubhistorie van de Arnhemse club.

De presentatie vond zondag 2 augustus plaats tijdens de Vitesse Fandag. Na een jaar afwezigheid stond Papendal weer een middag lang in het teken van de club. Supporters konden daar niet alleen de selectie voor het nieuwe seizoen zien, maar kregen ook als eersten het nieuwe thuisshirt te zien. Het tenue werd gepresenteerd door Edward Sturing en Alexander Büttner.

Terug naar 30 april 2017

De bekerfinale van zondag 30 april 2017 blijft voor veel Vitessenaren een dag die ze niet snel vergeten. Vitesse won toen met 2-0 van AZ in De Kuip. Ricky van Wolfswinkel maakte beide doelpunten en bezorgde de club daarmee de eerste grote prijs uit de geschiedenis.

Het nieuwe thuistenue verwijst op meerdere manieren naar die finale. Het shirt heeft negen geel-zwarte banen, een kraagje en een zwart vlak op de achterkant. Het tenue wordt gecombineerd met een zwarte broek en zwarte kousen. Volgens Vitesse moet het shirt supporters direct terugbrengen naar de bekerwinst van tien seizoenen geleden.

Ook in de details komt die verwijzing terug. Aan de binnenkant van de nek is een foto verwerkt van Guram Kashia na afloop van de gewonnen finale met de KNVB Beker. Op de buitenkant van de nek, de tailleband van de broek en de kousen staat de datum 30-04-2017.

QR-code naar de bekerfinale

Een opvallend detail is de QR-code onderaan het shirt. Wie die scant, kan de hoogtepunten van de bekerfinale terugkijken, inclusief de twee doelpunten van Van Wolfswinkel.

Ook de bedrukking is afgestemd op het tenue uit 2017. Vitesse gebruikt dezelfde officiële set rugnummers en spelersbedrukking als tijdens de bekerfinale.

Fandag volgend jaar in de binnenstad?

De Fandag vond dit jaar opnieuw plaats op Papendal, al had Vitesse de dag liever in de Arnhemse binnenstad georganiseerd. De club onderzocht de afgelopen maanden of dat mogelijk was, maar dat bleek dit seizoen niet haalbaar door financiële en organisatorische uitdagingen. Ook de beschikbare tijd speelde daarbij een rol.

Vitesse houdt de plannen voor een Fandag in de binnenstad wel op tafel. De ambitie is om het evenement in 2027 alsnog op de Markt in Arnhem te organiseren.

Het nieuwe thuistenue is inmiddels verkrijgbaar in de Vitesse Fanshop. Het shirt is beschikbaar voor kinderen en volwassenen. Supporters kunnen ook een setdeal kopen met shirt en broekje. Die kost 104,99 euro in plaats van 114,99 euro.