Vrouwen in de lokale politiek in Arnhem – Carolien Zwijnepoel

“Ik wil dat de wachtlijsten van de GGZ korter worden, want dat is verschrikkelijk”

Arnhem Direct maakt een aantal portretten van vrouwen in de Gemeenteraad. In dit artikel maken we kennis met Carolien Zwijnepoel. Een belangrijke reden om haar te interviewen ligt in het feit dat ze in maart 2022 met voorkeurstemmen in de Arnhemse Gemeenteraad gekozen is. Carolien is 28 jaar en werkt als maatschappelijk werker. Daarnaast studeert ze onderwijswetenschappen. Haar portefeuilles zijn Asiel en Inburgering, werk en inkomen en zorg en welzijn. Ze woont in het Arnhemse Broek en maakt deel uit van de D66 fractie

Door Annemarie van Harten

Hoe lang ben je al geïnteresseerd in lokale politiek en wanneer ben je zelf actief geworden?

Ik ben actief geworden vlak nadat duidelijk werd dat Sigrid Kaag de nieuwe politiek leider werd van D66. Ik wilde eigenlijk al langer lid worden van een politieke partij, maar op de één of andere manier heb ik dat nooit gedaan. Ik vond de stap te groot of ik vond het iets wat gewoon ‘’te ver weg’’ was. Ik heb wel altijd gedacht: Als ik lid word, dan word ik ook meteen actief! Anders kan ik namelijk net zo goed niet lid worden. Dus dezelfde dag dat ik lid werd van D66 heb ik ook de fractie van D66 Arnhem gemaild met de vraag of zij mij misschien konden helpen met het wegwijs maken binnen de afdeling. Hier had ik binnen een week reactie op ontvangen en sindsdien ben ik eigenlijk gewoon niet meer weggegaan.

Wat was de aanleiding voor jou om politiek actief te worden?

Stiekem heb ik het al een beetje verklapt, maar de echte aanleiding was Sigrid Kaag. Dat was wel echt het laatste zetje wat ik nog nodig had. Ik heb altijd iets willen betekenen voor de maatschappij. Eerst deed ik dat vanuit de zorg en toen ik daarmee stopte wilde ik dat op een andere manier doen. Er is namelijk best veel goed geregeld, maar er zijn ook dingen die echt nog wel beter kunnen en ik lever daar graag een bijdrage aan.

Werd er in je jeugd, thuis veel over politiek gesproken, kom je uit een politiek geëngageerde omgeving.

Ik kan mij niet herinneren dat er veel over politiek werd gesproken thuis. Wel hebben wij het vaak tijdens het avondeten gehad over maatschappelijke thema’s. Zo voerden mijn ouders geregeld met ons gesprekken over vluchtelingen of discriminatie, wat dit betekende en wat voor invloed dit op mensen had. Maar het is niet zo dat ik bijvoorbeeld echt uit een D66 familie kom en wij allemaal lid zijn van een politieke partij, in tegendeel zelfs.

Vind je politiek ook gewoon leuk en waarom?

Ja, tuurlijk. Je zou mij niet snel iets zien doen wat ik niet leuk vind. Ik vind dat namelijk het allerbelangrijkste, iets doen wat je echt leuk vind! Voor mij is dat onder andere politiek. Ik vind het leuk dat we ons met veel verschillende thema’s bezighouden. Ik leer elke dag, ik leer de stad op een andere manier kennen, ik ontmoet ontzettend veel mooie, leuke en bijzondere mensen en ik kan ook nog iets betekenen voor de maatschappij. Wat wil ik nog meer?

Heb je moeten wennen aan de omgangsvormen in de gemeenteraad?

Ik moet nog steeds wennen aan sommige omgangsvormen haha. Ik val geregeld mijn fractie lastig met wat het handigste is of hoe ik bepaalde dingen moet aanpakken. Gelukkig heb ik een super fractie dus dat gaat allemaal prima. Maar er zijn veel regels en ik gun mezelf ook wel de tijd voor ik het allemaal goed moet kunnen. Dat is voor mij eigenlijk nog best wel een ding, want ik vind nogal snel dat ik iets perfect moet doen!

Hoeveel wil je van jezelf laten zien als politicus

Ja deze vraag vind ik heel moeilijk want ik ben gewoon Carolien en dat is het. Ik heb nu een rol als gemeenteraadslid, dat is natuurlijk zo, maar ik ben niet anders dan anderen. Sterker nog, ik ben net als ieder ander en ik loop echt tegen dezelfde problemen aan als andere mensen. Hoeveel wil je laten zien, ja… ik ben gewoon wie ik ben en dat is wat ik laat zien, niets meer en niets minder. Ik sta graag tussen de mensen, niet erboven.

Welke doelen heb je voor jezelf gesteld die je over 4 jaar bereikt wil hebben zowel politiek als voor jezelf?

Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren aan het probleem met de wachtlijsten in de GGZ. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Het is echt heel erg moeilijk om mee te komen op het moment dat je niet lekker in je vel zit. Mensen schamen zich er dan ook nog voor en dat is helemaal niet nodig! Maar als je heel lang moet wachten op hulp, wordt het alleen maar erger en dat moet voorkomen worden. Mensen die niet lekker in hun vel zitten hebben het al moeilijk zat, laten we ervoor zorgen dat het wachten tot ze hulp krijgen zo kort mogelijk is.

Voor mijzelf heb ik niet echt een doel, behalve dan dat ik zoveel mogelijk wil betekenen voor de maatschappij door middel van de politiek. Nu ik de kans heb om dingen met beide handen aan te grijpen omdat ik in de gemeenteraad zit, zal ik die kans me zeker niet laten ontgaan.

Heb je, als vrouw zijnde, specifieke onderwerpen, die op vrouwen betrekking hebben die je op de kaart wil zetten? Bijvoorbeeld veiligheid, financiële onafhankelijkheid, etc.

Ik vind bijvoorbeeld veiligheid belangrijk, maar ik vind dit belangrijk voor zowel mannen als vrouwen. Eigenlijk vind ik dat het niet uit moet maken of je man of vrouw bent, dus wil ik ook voor beide opkomen, ook al weet ik dat vrouwen en mannen niet overal gelijk worden behandeld. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de ‘stem op een vrouw’ campagne, dan vind ik dat lastig. Ik snap het doel van de campagne heel goed, maar belangrijker vind ik of je op iemand hebt gestemd die jou kan vertegenwoordigen. Of dat een vrouw of een man is, dat maakt mij niet uit. Maar ik ben mij er wel van bewust dat zolang de ‘stem op een vrouw’ campagne bestaat, we totaal nog niet zijn waar we moeten zijn.

Wat is je reactie als iemand zegt dat politici niet luisteren, zakkenvullers zijn en niet te vertrouwen zijn?

Ja dat snap ik wel. Je stemt altijd op een verkiezingsprogramma en uitspraken die zijn gedaan tijdens de campagne. Maar dan komt er een coalitie akkoord en dan staat er iets anders. Dan snap ik dat je denkt: “Nee lekker… daar heb ik op gestemd!”. Maar vaak is het zo dat er echt een goede reden is voor het wegstemmen van een motie of het niet steunen van een amendement. Daar worden echt afwegingen gemaakt binnen een fractie en daar is vaak echt nog wel discussie over. Maar ik geloof dat de intentie er bij elke partij is om de stad een stuk beter te maken. Zonder enige twijfel. We zijn het onderling alleen niet altijd eens hoe dat dan zou moeten en ja… dan krijg je politiek.

Reacties