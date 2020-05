30 jaar Rechtswinkel – maar niet meer in Klarendal

Rechtswinkel Arnhem geeft al 30 jaar gratis juridisch advies aan Arnhemmers met een laag inkomen. Vanwege hun jubileumjaar, benaderden ze de Klarendalse media. Maar ze houden sinds september al geen wekelijks spreekuur meer in de wijk. Met een videocall vertelt het team er over.

Hoewel de Rechtswinkel al sinds de start van het nieuwe schooljaar geen wekelijks spreekuur meer heeft in het MFC van Klarendal, en ondanks dat vanwege het coronavirus alle openbare gebouwen gesloten zijn en er sowieso geen spreekuur zou zijn: ook inwoners van Klarendal kunnen nog steeds een beroep op de Rechtswinkel doen – al dertig jaar!

Rechtswinkel Arnhem is een vrijwilligersorganisatie, die gratis rechtshulp en juridisch advies geeft aan iedereen die daar behoefte aan heeft. Dertig jaar geleden werd er al bezuinigd op de sociale advocatuur, ook nu staat die er niet rooskleurig voor. Juristen startten destijds vrijwillig de Rechtswinkel in Arnhem.

Gratis juridisch advies

Voor het jubileum spreken we via een videocall met Feline de Graaf, Hanneke ter Meulen, Nick de Pagter, Jibraeel Mussani en Sandra van Haren. Zij zijn allemaal rechtsgeleerden in het 2e, 3e en 4e jaar aan de Radboud universiteit van Nijmegen. ‘De vrijwillige juristen, de voormalige rechtswinkeliers, zijn nu bestuursleden van de stichting met bijna elk jaar wel een bestuurswissel. Wij studenten moeten ons minimaal voor een jaar aan de Rechtswinkel verbinden nadat we door een sollicitatiegesprek zijn gekomen.’ Sommigen van hen zijn afgelopen oktober begonnen, anderen werken al meer dan twee jaar voor de Rechtswinkel. ‘Als we aan onze masters moeten gaan werken, zullen we vanwege tijdgebrek wel moeten stoppen. Tot dan is het een win/win situatie: mensen met een laag inkomen en juridische vragen zijn geholpen, wij doen als studenten werkervaring op.’

Het kosteloze advies dat Arnhemmers kunnen krijgen, kan gaan over huurrecht, arbeidsrecht, sociale zekerheid, personen- of familierecht: heel divers dus, behalve strafrecht! De Rechtswinkel Arnhem is daarnaast ook in staat om de lijntjes uit te leggen bij bijvoorbeeld het Juridische Loket – een landelijke organisatie met betaalde juristen – en er is zelfs een lijst met advocaten kantoren die iets zouden kunnen betekenen voor een vraag die van een bezoeker komt en die niet binnen het werkgebied van de Rechtswinkel valt. Maar eerst wordt dan altijd mee gekeken naar de mogelijkheden van Rechtsbijstand en haalbaarheid van de zaak.

MFC Klarendal

Doordat verschillende ruimtes binnen het MFC van Klarendal na de zomervakantie door nieuwe en andere huurders in gebruik zijn, is er een probleem gekomen met de opslagkast van Rechtswinkel Arnhem waar geen ruimte meer voor is. Het beleid van het beheer van het gebouw is veranderd en voor een gastenkast staat een wachtlijst van misschien wel een jaar. Hierdoor is er al vanaf september geen wekelijks spreekuur op de dinsdagavonden tussen 19:00u en 20:00u. ‘We hadden dus halverwege het bestuursjaar verlies van een locatie. Een deel van de cliënten uit Klarendal ging door op de andere locaties, maar we missen toch ook wel een aantal klanten.’ Zowel in Malburgen als Presikhaaf heeft de Rechtswinkel wél een eigen kast. Voor MFC Klarendal weet de Rechtswinkel ondertussen niet zo goed bij wie ze nu moeten zijn voor een oplossing. Vanwege de coronacrisis staat dit hoe dan ook nu op een laag pitje, want eerder werd daar iedere maand wel naar gevraagd.

Wat de coronacrisis betreft en de anderhalve meter afstand: er zijn geen spreekuren, maar de rechtswinkeliers zijn weldegelijk bereikbaar! Vragen kunnen gesteld worden via info@rechtswinkelarnhem.nl of via het contactformulier van de website rechtswinkelarnhem.nl/contact. De vragen worden opgevangen en onderling verdeeld onder de rechtswinkeliers. Videogesprekken zijn in ontwikkeling. En hopelijk komt er een oplossing voor het spreekuur van Klarendal als het coronavirus weer minder om zich heen grijpt.

Kijk ook naar facebook.com/rechtswinkelarnhem of instagram.com/rechtswinkelarnhem

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties