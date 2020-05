Herdenken en vrijheid vieren in coronatijd

Hoe doe we dat, herdenken tijdens de coronacrisis? Er waren prachtige plannen om dat deze 75e keer te doen. Maar vanwege het coronavirus doet Arnhem het sober en op afstand.

Dit jaar geen 2 minuten stilte met kransleggingen op het Kerkplein en op al die andere Arnhemse plekken waar het al jaren traditie is. Dit jaar leest burgemeester Marcouch een prachtig gedicht voor op begraafplaats Moscowa.

En vanavond zijn we #mijn2minuten stil

via ‘Wij overbruggen‘

We hadden het plan om op de John Frostbrug te gaan eten. Op 5 mei, met zoveel mogelijk Arnhemmers aan tafel op die iconische plek, om 75 jaar vrijheid te vieren. Dat lukt dit jaar niet, dus doen we het anders. Op 5 mei 2020 vieren we de vrijheid in huis. Allemaal op hetzelfde moment. Alleen maar toch samen. Wij overbruggen afstand.

Hoe gaan we dat doen?

Stadsdichter Jesse Laport schrijft het Arnhemse Vrijheidsgedicht. Net als in september, toen we met de stad de Slag om Arnhem herdachten. Overal in de stad organiseerden inwoners herdenkingsmaaltijden. En elke maaltijd startte met het gedicht van Jesse.

Het gedicht dat Laport voor 5 mei schrijft, laten we voordragen door zoveel mogelijk Arnhemmers tegelijk. Wil jij ook het Arnhemse Vrijheidsgedicht voordragen en jezelf terugzien in het filmpje dat we maken? Mail naar wijoverbruggen2020@gmail.com. Vanuit zoveel mogelijk huiskamers brengen we Arnhemmers in beeld.

Dinsdag 5 mei om 17.00 u komt het filmpje live en leest Jesse Laport zijn gedicht zelf voor. Dat kun je volgen via livestream van Willemeen TV.

Maar dan nog iets: als Jesse zijn gedicht heeft voorgedragen, draait DJ Journey into sound zijn Vrijheidsmix. Anderhalf uur muziek op basis van de favoriete platen van Arnhemmers. Wil je jouw plaat terug horen in de Vrijheidsmix die op 5 mei wordt gedraaid en live gestreamd, laat dan een berichtje achter op arnhem2020@journeyintosound.eu. Journey into sound hoort graag jouw verhaal.