Buurtinitiatieven in Coronatijd – deel 3

Hoewel de lente zich nergens wat van aantrekt en de knoppen zowat uit hun voegen barsten, zitten wij zoveel mogelijk binnen en is het seizoen ontdaan van bijna al zijn feestelijkheden. Een gemis voor wie samen wil vieren! Toch zijn er overal alternatieve cadeautjes te ontdekken. Gewoon in de achtertuin, op straat, in de wijk. Soms grappig, soms lief, zowel groots als klein, maar altijd troostrijk en met impact. Zodat we ons rond de feestdagen toch even onderdeel kunnen voelen van iets groters dan onze eigen huiskamer. Van deze initiatieven werden we afgelopen week blij:

Ideeënmakelaars Arnhem en Praktische Zaken

Van alles dat de Ideeënmakelaars Arnhem en Praktische Zaken in Arnhem voorbij zagen komen, geven ze een overzichtje van de mooiste initiatieven op een rij:

❤️ Pasen in Coronatijd 🐣. Een bijzonder paascadeau voor Ilonka, Jeroen, Teun en Saco uit Arnhem. Zij wonnen een online paaseieren-zoekspel van de politie, en konden daarom rekenen op een live optreden van politieman Thijs Roseboom. Uitgerust met gitaar en versterker stond hij maandagmiddag op de stoep bij het gezin.

❤️ Karima Azoubay en Martijn van Butselaar koken coronamenu van drie gangen voor Arnhemse daklozen. Verschillende vrijwilligers hebben zich aangemeld om bijvoorbeeld een toetje of nagerecht te maken.

❤️ Club Goud verblijdde meer dan 4500 ouderen de afgelopen weken met een contactloos buitenconcert

❤️ De Blauwe Tomaat gaat de wijk weer in! Door de Coronatijd reed deze enkele weken niet. Op verzoek van velen rijdt deze supermarkt weer door heel Arnhem. Uiteraard met enkele aanpassingen.

❤️ Mark Ormel, hoofdredacteur van wijkkrant Op De Hoogte diende bij het Bewonersoverleg Geitenkamp-Monnikenhuizen het voorstel in om dit jaar de vaste adverteerders een gratis advertentieplaats te geven. Het Bewonersoverleg nam dit initiatief over. Het is bedoeld als morele steun aan de ondernemers. “Samen krijgen we corona eronder.”

❤️ Schrijf Eens Een Kaartje zette een Zoom code op kaartjes die zij verspreidde zodat velen tegelijk konden inloggen op Zoom om 11:30 om samen een oranje tompouce te eten en het Wilhelmus te zingen.

❤️ Bewoners van de Arnhemse Staringstraat leren elkaar beter kennen tijdens de coronacrisis dankzij de ‘huisnummerselfie’

❤️ Buurtbewoner Judith uit Sint Marten-Sonsbeekkwartier startte ‘Eten in de wijk’. Waarbij ze samen met buurtinitiatieven zoals Vitale Verbindingen begonnen is met eten koken voor de mensen in de wijk. Hierin worden de vrijwilligers ondersteund door de gemeente, Rijnstad en Stichting De Nieuwe Hommel.

❤️ En..nogmaals een oproepje voor alle trompettisten in Arnhem! Op 4 mei om 19:58 uur, voorafgaand aan de 2 minuten stilte, kun je als trompettist vanuit je eigen tuin meespelen, om zo samen de herdenking in te luiden. Doe je mee?

❤️ Bevrijdingsdag ! Hoe vieren we dat? Wij Overbruggen heeft een leuk idee: Stadsdichter Jesse Laport schrijft een vrijheidsgedicht. Wil je een stukje voorlezen en jezelf terug zien in het filmpje? Meld je aan.

