4 mei, gratis korte film PuinHoop

Muziektheater De Plaats en Oostpool maken in het kader van Theater Na de Dam 2021 met tien Arnhemse jongeren een korte film over de zoektocht naar hoop in tijden van crisis. Op 4 mei om 20:30 uur gaat PuinHoop in première op de website van De Plaats en is daar gratis te zien.

PuinHoop

Jongeren uit Arnhem verdiepten zich onder leiding van theatermaker Elsbeth Hoefkens in de geschiedenis van hun stad ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Hun onderzoek vormt de basis voor de korte film PuinHoop.

PuinHoop gaat over het vinden van hoop en vooruitkijken tijdens een periode van crisis. In deze dynamische korte film over beweging en stilstand mijmert een groep jongeren over hun toekomst. Via whatsappgesprekken, fysiek theater en radiofragmenten van vroeger geven ze vorm aan hun zoektocht. Vinden ze houvast in de verhalen van toen? Over de obstakels onderweg. Over de idealen en dromen van toen en nu.

PuinHoop is dinsdag 4 mei om 20:30 uur gratis te bekijken via de website van De Plaats. Zie voor mee informatie: muziektheaterdeplaats.nl en oostpool.nl.

Over Theater Na de Dam



Tijdens de twaalfde editie van Theater Na de Dam zetten bijna 500 jongeren in 43 projecten door heel Nederland zich in om, ondanks alles, ook dit jaar 4 mei van betekenis te voorzien. Gebaseerd op digitale gesprekken en briefwisselingen tussen jongeren en ouderen over de oorlog wordt – in veel verschillende vormen – iets waardevols gemaakt en staan we niet alleen stil bij het verleden, maar ook bij de complexe tijd waarin we nu leven.

Credits

Regie Elsbeth Hoefkens | Arnhemse jongeren Merijn Hardeman, Joeke Groot, Marinus Hondeveld, Luke Peek, Femmy Smits, Pauline de Does, Mina Hondeveld, Ruth de Does, Juno Rutten en Sofie Staals | Film Floris Verweij | Soundscape en radiofragmenten Tjerk van der Ham | Regiebegeleiding Nicole Vervloed | Artistiek advies Kasper Tarenskeen

Kostuumadvies Femke van Neerven | Werving en begeleiding jongeren Marti Arts

Productieleider Jeroen Heinen | Marketing Andrea Lentink en Mirte ten Broek

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties