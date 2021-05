Museum Arnhem en Rozet presenteren ‘Vertel me alles’

Een virtuele expeditie die aansluit qua thematiek bij de Nationale Herdenking op 4 en 5 mei: Museum Arnhem en Rozet presenteren tot en met 31 augustus de augmented reality fototentoonstelling ‘Vertel me alles’ door fotograaf Negin Zendegani.

Het foto- en filmproject ‘Vertel me alles’ gaat over ervaringen van twee generatie vluchtelingen. Vluchtelingen uit de Tweede Wereldoorlog en vluchtelingen van de huidige oorlogen delen hun ervaringen met elkaar. De fototentoonstelling is via een wandelroute op verschillende locaties in Arnhem te zien, onder andere bij Rozet, de Eusebiuskerk en de Walburgiskerk.

De route bevat in totaal 9 stops waarbij men iets kan zien of luisteren. De route start bij Rozet en loopt via het Focus Filmtheater, de Eusebius en de Grote Markt naar Airborne at the Bridge en de Rijnkade. Via deze stop loopt men via de Walburgiskerk naar het eindpunt in Park Sonsbeek. De volledige route met alle stops is te downloaden via de website van Museum Arnhem.