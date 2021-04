Cadeau: museumcollectie in wijken

Omdat Museum Arnhem 100 jaar is geworden, trakteert het museum op een serie van muurschilderingen in diverse Arnhemse wijken. De tweede schildering is voltooid aan de Voetiuslaan 41-47 in de wijk Het Broek. Het werk ‘Stilleven met cello’ van Raoul Hynckes, een schilderij uit de collectie van Museum Arnhem, is hier nu levensgroot te zien . De keuze voor dit kunstwerk is in samenspraak met inwoners uit de buurt gemaakt. Uit de drie voorgelegde opties uit de collectie van het museum bleek het stilleven van Hynckes het meest populair bij de buurtbewoners.

Stilleven op de flat

Jelle Bouwhuis, conservator moderne kunst bij Museum Arnhem kan zich goed vinden in de keuze van de buurt: ”Het werk van Hynckes uit 1924 past perfect op deze muur met de steel van de cello die doorloopt in de schoorsteen van het pand. Er zijn een aantal herkenbare voorwerpen te zien, zoals de cello, fruitschaal en glazen die vanuit een iets ander perspectief zijn weergegeven dan het tafelblad waar ze op staan. Hynckes beheerst de gedetailleerde schilderstijl perfect en is een kernkunstenaar in de collectie Magisch Realisme van Museum Arnhem.”

Enorme muurschilderingen

Heropening voorjaar 2022

Met deze traktatie wil het museum de banden met de stad verder aanhalen in een tijd dat de inwoners van Arnhem de collectie en het museum moeten missen wegens een grootscheepse verbouwing. In voorjaar van 2022 opent Museum Arnhem de deuren van het hernieuwde museum aan de Utrechtseweg 87. Natuurlijk is het echte schilderij ‘Stilleven met cello’ dan ook weer te zien. De verbouwing is live te volgen via een stream op museumarnhem.nl/nieuwbouw

Deze muurschildering kwam tot stand in samenwerking met woningbouwvereniging Volkshuisvesting.

