Wekelijks vrijwillig werkzaam voor de Voedselbank en regelmatig te vinden in een wijk waar Arnhemmers het niet breed hebben: Geertruida van Stichting Wie Goed Doet zet zich graag in voor armoedebestrijding. Een ontmoeting met een nieuwe Arnhemmer.

Stichting Wie Goed Doet

Geertruida Posthuma (Geer) werkte jaren in de horeca wat haar geen echte voldoening meer gaf, werd verliefd in Arnhem en gooide het roer om. Al langer wilde ze maatschappelijk van andere betekenis zijn en verhuizend naar Arnhem riep ze in oktober 2020 Stichting Wie Goed Doet in het leven. ‘De Stichting heeft als doel om niemand in Arnhem en omstreken in armoede te laten leven en een perspectief op een zorgeloze toekomst te bieden met de juiste hulp en ondersteuning’ vertelt de website.

In de praktijk werkt Geer wekelijks bij Voedselbank Arnhem, heeft zij De Stadskok gevonden (tegen voedselverspilling en voor verbinding) én De Blauwe Tomaat (de oude SRV wagen die groente en fruit tegen een lage prijs verkoopt, om iedereen toegang tot gezond eten te geven) en samen staan deze partners wekelijks soep te maken en uit te delen in bijvoorbeeld het Duifje/Immerloo. Ze deelt kaartjes uit waarmee ze een gezellig praatje aan biedt en probeert verder met zo veel mogelijk andere initiatieven samen te werken om armoede te bestrijden: ‘Door samen te gaan werken hopen we meer te bereiken.’

Ondersteund door partner

Geertruida’s partner zit goed in de Arnhemse netwerken: Ray Driessen weet als marketeer veel over de stad, de ondernemers en politiek. Binnen Stichting Wie Goed Doet is hij de denker en Geer de doener: samen vormen ze zo een goed team. Hij hielp de stichting aan een bestuur van allemaal leden die raken aan dit domein. Verder doet hij een beroep op verantwoord ondernemerschap en een stuk wederkerigheid van collega ondernemers in zijn netwerk.

Zo komt de stichting aan bijvoorbeeld een gesponsord logo, maar ook aan organisatietalent. Het coronavirus heef weliswaar roet in het eten gegooid, maar afgelopen december stond er een prachtig evenement gepland voor vrijwilligers van Voedselbank Arnhem in de Koepelgevangenis, waar meerdere ondernemers iets boden om ze een dagje in de watten te leggen. Vanwege de lockdown is toen coronaproof alles afgeslankt uitgevoerd in winkelcentrum Presikhaaf.

Toekomst

De stichting probeerde met een foodtruck plan een beroep te doen op de subsidie Burgerkracht/Ontmoetingsplekken, maar die is afgewezen. Geer en Ray zijn momenteel vooral op zoek naar meer naamsbekendheid. Ze proberen invulling te geven aan de vraag waar ze aan kunnen sluiten om Arnhemmers in armoede en eenzaamheid een glimlach kunnen geven. ‘En waar heeft de gemeente behoefte aan?’ vraagt Ray zich af. Volgens hem bestaan er enorm veel onzichtbare initiatieven. De stichting komt graag met die mensen in contact om initiatieven ook aan elkaar te verbinden.

Zie verder de website StichtingWieGoedDoet.nl

Dit artikel is geschreven voor Onderaf.nl, een kennis- en inspiratiebank voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties . Ter inspiratie verzamelen zij grote en kleine initiatieven van Arnhemmers die de stad een beetje mooier maken.

