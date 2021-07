Inschrijvingen gestart The JAM: Re Con Act

Theater a/d Rijn en Rozet staan deze zomer niet op pauze, maar blijven kunst maken. Tijdens de laatste week van de zomervakantie gaan Arnhemmers, tijdens de derde editie van The Jam, een week lang ervaren hoe het is om in een theater aan de slag te gaan.

Onder leiding en begeleiding van de twee inspirerende makers, Davey Bakker en Ivo Rodrigues, gaan makers tussen de 16 en 36 jaar hun passie verdiepen. Centraal staat het ontmoeten van makers die samen performen, dansen, acteren of muziek maken. The JAM is een creatieve snelkookpan, waarbij het niet alleen om het eindresultaat gaat, maar vooral ook om het proces ernaartoe. Inschrijven kan tot 12 juli via de website van Rozet.

Het thema van The JAM 2021 is Re Con Act

We mogen weer, de wereld gaat weer open. Toch kunnen we niet meer terug naar hoe het was. De pandemie heeft ons veranderd. Maar hoe? Staan wij niet dichter bij onszelf dan wij ooit hebben gedaan? Wat hebben we gemist? Wat hebben we niet gemist? Wat neem je mee, wat laat je achter? Dit is het vertrekpunt tijdens The JAM 2021.

RE CON ACT

rec

recon

reconnect

connect

con

Arnhemse makers Davey Bakker en Ivo Rodrigues

Onder leiding en begeleiding van Davey Bakker en Ivo Rodrigues gaan makers vijf dagen lang de zaal van Theater a/d Rijn in. Davey Bakker (1993) is choreograaf, filmmaker en oprichter van het interdisciplinaire collectief Zuhause. Davey zoekt in zijn werk naar creatieve verbindingen. De noodzaak om te bewegen is essentieel; principes als actie-reactie, impact-herstel en successieve bewegingen zijn daarbij het uitgangspunt. Davey creëert werk dat ongelimiteerd, dynamisch en kleurrijk is.

Ivo Rodrigues (1988) is bekend als ivoquest, DJ en organisator v.a. Bisquits, Ravetrain, Café de Kroeg, Stan&CO en Illmatic Blockparty. Daarbij is hij mede-vaandeldrager van de Arnhemse hiphop movement #voorArnhem. Als maker is hij autodidact in de kunst zonder grenzen wat hem een alleskunner maakt. Van vuurspugen tot VJ, van grafisch ontwerp tot graffiti. Ivo is iemand die geen mogelijkheid laat liggen om zich te creatief uiten met een flinke ervaring aan skills.

Praktische informatie The JAM 2021

Data: maandag 30 augustus t/m vrijdag 3 september van 10.00 tot 18.00 uur

Presentatie: vrijdag 3 september tijdens de Arnhemse Uitnacht

Locatie: Theater aan de Rijn

Leeftijd: tussen 16 en 36 jaar

Inschrijven is tot 12 juli mogelijk op www.rozet.nl/thejam2021

