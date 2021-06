Hoe is het in … De Laar Oost?

Arnhem Direct gaat de wijk in – Deel 2

De Laar Oost

Oppervlakte: 126 ha

Aantal inwoners: 6180

Afstand tot de binnenstad: 4 km

Door Hilde Wijnen

“Is het terras al open? Dan komen we effe een bakske doen.” Het is half elf op een doordeweekse ochtend in de Laar Oost. Over het zonovergoten beklinkerde pad van Boerderij De Kroon aan de Randweg komen twee vrouwen aangestapt. “Natuurlijk!” roept Marion Klomp ze toe. “Vanaf tien uur kun je hier terecht.” De rest van de boerderij is dan al een tijdje wakker. Marion ook trouwens. Genoeg werk te doen. Samen met Natascha Jonkers beheert ze Boerderij De Kroon. Behalve een terras en een bistro herbergt die een wijkcentrum, een natuurspeeltuin en een kinderboerderij. Bovendien fungeert De Kroon als zorgboerderij.

Betrokkenheid

Eenden, kippen, ganzen, cavia’s, varkens, konijnen, geiten en een schaap, gemoedelijk leven ze samen in de wei. Die ligt er fris en fruitig bij. Achttien zorgcliënten hebben daar een groot aandeel in. Ook deze morgen worden de handen flink uit de mouwen gestoken. Het brood voor de ganzen is in stukjes gescheurd, het hooi aangestampt, de varkens krijgen een douche en er worden parasols verdeeld over de hokken van de dieren, zodat die ook een plekje in de schaduw hebben. “Daar heeft Margriet voor gezorgd”, vertelt Marion. “Zij is een van onze vrijwilligers en heeft op onze Facebookpagina een oproep gedaan. Binnen een paar dagen staan er dan vijftien van die dingen in de schuur. Die betrokkenheid van de buurt, dat is toch geweldig!”

Marion Klomp en Natascha Jonkers zijn zorgverleners. Marion werkte vijftien jaar voor Siza en Iriszorg en deed onder andere dag- en nachtopvang van drugsverslaafden. Natascha is eigenaar van NewFuture Zorg, een uitzendbureau voor zorgprofessionals dat ook op het terrein van Boerderij De Kroon te vinden is. In 2015 namen de twee de sinds 2008 bestaande zorgboerderij aan de Randweg over. Marion: “Op dinsdagochtend kreeg ik een appie met een krantenbericht: zorgboerderij ter overname en op dinsdagmiddag zat ik hier. Een zorgboerderij beginnen, dat speelde al jaren door mijn hoofd. Mens en dier, dat werkt gewoon goed. Het heeft iets magisch. Maar zonder Natascha was het me niet gelukt, hoor. We doen het echt samen.”

Netwerk

In 2017 kregen de maatschappelijk ondernemers ook het beheer over Wijkcentrum De Kroon en Bistro De Kroon. Marion werd eindverantwoordelijke voor de boerderij, Natascha nam het wijkcentrum en het eetcafé met terras voor haar rekening. Voor het horecagedeelte is Jeffrey Praster in dienst genomen. Hij is de trotse uitbater van Bistro De Kroon. Alles wat op de kaart staat maakt hij zelf. Hoewel, bijna alles. De soep is van de hand van zijn oma. “En in de winter maak ik de erwtensoep!” lacht Marion. Veel van wat er op het menu te vinden is, is ook halal verkrijgbaar.

Op een bijdrage voor de verbouwing en modernisering van de boerderij na, draait Boerderij De Kroon zonder hulp van de gemeente en bedruipt zichzelf. Marion: “Het was een sprong in het diepe. Ik bedoel, het is niet zomaar een paar zakken kippenvoer inkopen. Maar er is een enorm netwerk – wijkteams, de dierenarts, Team Leefomgeving – dus het is een kwestie van je open en kwetsbaar opstellen. Gewoon vragen: zeg, ik heb nog nooit een geitenhoef schoongemaakt. Wil je me helpen? Op vragen heb ik nog nooit een nee gehad. Nou, en als iets niet lukt, dan ga je plat. Maar dan sta je weer op en ga je verder.”

Hart van de wijk

Boerderij De Kroon is voor veel wijkbewoners het hart van de wijk. Marion en Natascha zijn vast van plan om dat hart nog meer te doen bruisen en de boerderij voor iedereen toegankelijk te maken. “Openheid, transparantie en samenwerking, daar gaat het om bij ons. Iedereen is welkom. Alle leeftijden, alle mensen.”

In De Laar Oost wonen relatief veel gezinnen met kinderen. Behalve Boerderij De Kroon zijn er niet veel voorzieningen. Vooral voor de jeugd is de boerderij belangrijk. “Als jongeren zich vervelen, worden ze baldadig. Dit moet hun plek zijn, niet de mijne. Dat klinkt misschien zweverig, maar daar geloof ik heilig in. Er loopt hier een stel jongens rond. Die helpen al sinds hun dertiende mee. Nu zijn ze achttien en staan ze er nog. Mooi, toch?”

Succesverhaal

Boerderij De Kroon kent genoeg succesverhalen. “Kijk”, wijst Marion. “Die jongen daar, die kwam hier drie jaar geleden binnen. Altijd een capuchon over zijn hoofd, hij zei bijna niks. Nu gaat hij beginnen met de opleiding Boomverzorging. Daar krijg ik nou kippenvel van.” Er is zoveel te vertellen. Over de man die zestig jaar bij zijn moeder woonde waar hij het erf niet af durfde en die inmiddels elke week op de boerderij te vinden is. Over moeke die uit de auto wordt geholpen om naar het koffieuurtje te kunnen gaan. Over de samenwerking met de Jumbo aan de overkant die het brood dat over is voor de ganzen bewaart en met Pasen paaseieren sponsort. Over de kerstboom van zeven meter die in de winter sinds drie jaar op het pleintje van het winkelcentrum prijkt. En over Jeugdland dat na jaren van afwezigheid weer activiteiten organiseert op het terrein van de boerderij.”

“Als iemand hier iets wil organiseren, dan kan dat. Wij zien dat niet als concurrentie. We hebben de ruimte en de faciliteiten. Samenwerking is het allermooiste, je hoeft het wiel niet uit te vinden, samen sta je sterk. Wij denken niet in problemen, maar in oplossingen en mogelijkheden.”

Marion is blij. Met haar cliënten, met de buurt en met haar werk. “Geen dag is hier hetzelfde. Nu zit ik met jou te praten, volgende week met de wethouder en de week daarna sta ik tot mijn nek in de kippenpoep. Die afwisseling, dat is toch fantastisch!”

