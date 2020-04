We zouden het bijna vergeten, maar Nederland zou in 2020 volledig in het teken staan van 75 jaar vrijheid. Het coronavirus wat over onze planeet woekert, gooit juist dit voorjaar roet in het eten. Gelukkig waren voorbereidingen al in een ver gevorderd stadium en kunnen we online op bijvoorbeeld Omroep Gelderland alsnog stil staan.

Vergissingsbombardementen Arnhem

Onderaan de John Frostbrug was Arnhem in februari 1944 onderdeel van een vergissingsbombardement van 177 bommenwerpers door de geallieerden op Oost Nederland. Sinds enkele jaren hangt er een plaquette op de plek waar ooit de gasfabriek stond in het Arnhemse Broek op een elektriciteitshuisje waar tevens jaarlijks een herdenking plaats vind.

Vlak voordat de coronacrisis uitbrak, was al weer 76 jaar verder Omroep Gelderland daar bij.

Op 13 april 1945 was de Geitenkamp aan de beurt: Operation Anger – ook wel bekend als Second Battle of Arnhem/de Tweede Slag om Arnhem of zelfs de Vergeten Slag om Arnhem; een operatie van de geallieerden die in aanloop naar de bevrijding van Arnhem slaagde, maar waarbij in een uitgestorven stad achtergebleven ‘Bultbewoners‘ door misverstanden omkwamen. Sinds 2010 vindt er op die datum op de Larikshof een herdenking plaats. De kranslegging gebeurde tot voor kort door meneer Marinus van der Ende, hij was er bij en heeft jarenlang gepleit voor een monument. Meneer van der Ende heeft dit acht keer kunnen doen. Daarna overleed hij op 99 jarige leeftijd.

Naar verwachting vindt er aankomende maandag géén herdenking plaats bij het monument op de Larikshof om ons er aan te herinneren dat exact 75 jaar geleden in aanloop naar de vrijheid het een verwarrende tijd was. Op 15 april 1945 was Arnhem wél bevrijd.

Omroep Gelderland

Alle evenementen in de provincie die in het teken stonden van herdenking, zijn vanwege de coronamaatregelen helaas afgelast. Ook de 75 jaar vrijheid agenda tips zien er niet zo best uit…

Gelukkig is er een Facebook pagina 75 JAAR VRIJHEID van de omroep en zien we zowel daar als op de gekoppelde website verhalen en helden van de vrijheid voorbij komen die ook op tv worden uitgezonden.

Slag om Arnhem archief

Arnhem staat traditiegetrouw veel meer stil bij de (eerste) Slag om Arnhem van september 1944 rond de brug. Van dat moment tot en met de tweede Slag om Arnhem van april 1945, staan alle verhalen gebundeld in het SLAG OM ARNHEM ARCHIEF. Want de échte vrijheid kwam nú pas, precies 75 jaar voor de coronacrisis.

OPDAT WIJ NIET VERGETEN

