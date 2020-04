Buurtinitiatieven in coronatijd

Alle wijkcentra zijn tot 28 april gesloten. Maar! Dat betekent niet dat bewoners stil zitten, integendeel. Dankzij eigen netwerken organiseren mensen in alle wijken offline burenhulp: een belcirkel, boodschappenbriefjes in de flat, contactloze buitenconcerten… hartverwarmend om te zien! Deze activiteiten bieden niet alleen praktische hulp, ze bepalen voor een groot deel de sfeer in de wijk.

Ideeënmakelaars Arnhem en Praktische Zaken

Van alles dat de Ideeënmakelaars Arnhem en Praktische Zaken in Arnhem de afgelopen twee weken al voorbij zagen komen, geven ze een overzichtje van de mooiste initiatieven op een rij:

❤️ Buurtkok Anita blijft gewoon koken. Haar maaltijden kan je afhalen of ze worden thuisbezorgd;

❤️ Het koor Stadscompanie Arnhem ‘zingwandelde’ elke dag een uur door Arnhemse wijken;

❤️ Michelle Rozenhart haalt €600,- op en brengt 3.000 tulpen uit de kassen rond naar Arnhemse patiënten en zorgpersoneel;

❤️ Berenspeurtocht voor kinderen, mensen zetten een beer achter het raam;

❤️ Next Door hulpkaart. Op deze interactieve kaart kun je aangeven of en welke hulp je kunt bieden in jouw buurt;

❤️ Stagiairs, vrijwilligers en deelnemers van Old-School Arnhem bellen de ouderen die ze normaal gesproken zouden bezoeken. Wat doet denken aan dit landelijke voorbeeld: studenten worden gekoppeld aan ouderen voor ondersteuning of ouders in vitale beroepen om op te passen.

❤️ Bied je aan als vrijwilliger bij een organisatie in de buurt om bijvoorbeeld voor te lezen aan ouderen;

❤️ Verplegend personeel heeft geen tijd om alle dankbetuigingen op social media te lezen dus mensen hangen landelijk t-shirts of een witte verpleegjas met een hart voor het raam;

❤️ Arnhem was hen al voor met het initiatief “Hartjes op T’shirts op de Hommelseweg”

❤️ Burgers maken massaal creatieve dankbetuigingen voor het zorgpersoneel zodat de corona drone deze kan filmen. Zo ook de boer die een groot hart op zijn akker maakte. Wanneer is Arnhem aan de beurt?

❤️ En… ‘Schrijf eens een Kaartje’ bracht speciaal voor het Corona-tijdperk twee nieuwe kaarten uit

De hartjesactie van de leerlingen van De Boomhut aan de Rozendaalseweg haalde Op1.

Verder geholpen worden?

Heb je ook een idee of ben je al begonnen? Laat het via het gezamenlijke telefoonnummer van Praktische Zaken en Ideeënmakelaars Arnhem weten (zie onder), dan helpen ze je graag verder op weg. Wist je bijvoorbeeld dat…

…de medewerkers van Praktische Zaken, de Adviesbrigade en de Ideeënmakelaars Arnhem gratis met je mee willen denken?

…je bij het Oranjefonds een bijdrage kunt krijgen, speciaal voor corona-gerelateerde initiatieven? Zie www.oranjefonds.nl/acute-coronahulp

Deze content is een initiatief van Praktische Zaken en Ideeënmakelaars Arnhem, ondersteuning voor burgerinitiatieven in Arnhem. Hun gezamenlijke telefoonnummer is 026 23 44 111.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op Onderaf.nl – een sociale onderneming dat mediaconcepten in het sociaal domein ontwikkelt.

