Positief nieuws: nieuw kunstwerk verrijst in Modekwartier

Het kunstenaarsduo Willem Jakobs en Pieter Drift werkt in opdracht van DutchSpirit voor haar vernieuwde winkel in het Modekwartier van Arnhem aan het kunstwerk ‘Circulatie’; een muurschildering met diverse symbolen uit de kringloop van leven, dood en wedergeboorte. Samen met de vergroening van de gevel en de aanleg van een stadstuin krijgt het pand ‘De ModeIncubator’ met steun van Volkshuisvesting en Gemeente Arnhem een complete facelift.

Van hiëroglief naar modern

‘Circulatie’ pleit voor de natuurvisie uit het oude Egypte. Daar werd de kringloop herkend in natuurverschijnselen als de seizoenen en het dagelijks ondergaan en opkomen van de zon. De muurschildering is geen kopie van bekende hiërogliefen maar is een vertaalslag naar de moderne tijd. Het verwijst op vele manieren naar de rechten van de aarde. In combinatie met het nog te plaatsen groen verbindt en versterkt het kunstwerk de binnen- en buitenkant van de winkel van DutchSpirit.

Duurzaam

Oorspronkelijk begonnen in het Arnhems modekwartier, is DutchSpirit uitgegroeid tot een landelijk opererend kledingmerk voor duurzame maat- en trouwpakken voor dames en heren. DutchSpirit daagt zichzelf uit om met zo min mogelijk materiaalgebruik en zoveel mogelijk respect voor de aarde te werken. Geen overproductie, zero waste, betere materialen, eerlijk geproduceerd. De prachtig vernieuwde winkel wordt binnenkort feestelijk geopend.

De kunstenaars Jakobs en Drift schilderen de eigentijdse hiërogliefen op de wand van Sonsbeeksingel 147 in Arnhem. En voor wie goed oplet, vindt ergens op de wand ook hun handelsmerk: een tafel en twee stoelen.

*let ook op het Groene Hart aan de gevel van DutchSpirit aan de Sonsbeeksingel

