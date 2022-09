Vrouwen in de Gemeenteraad van Arnhem – Kiki Groot

“Wonend in de binnenstad ben ik me bewust geworden van gevolgen van beleid”

Arnhem Direct maakt een aantal portretten van vrouwen in de Gemeenteraad. We hebben de dames de keus gelaten of ze ‘live’ geïnterviewd wilden worden of door middel van schriftelijke vragen en antwoorden. Ze kozen allen voor de laatste optie. Na Carmen Quint en Suzan Kemperman leren we deze keer Kiki Groot (Arnhem Centraal) beter kennen.

Door Annemarie van Harten

Kiki Groot is geboren in 1967. Na een rechtenstudie en een carrière in loondienst heeft ze op latere leeftijd een studie aan de fotoacademie gevolgd. Ze werkt nu als zzp-er en maakt sinds een aantal jaren foto’s o.a. voor de Volkskrant. Met een foto project over jonge mensen met Long-covid heeft ze een derde prijs behaald bij de Zilveren Camera. Op Facebook heeft Kiki een eigen pagina waar veel van haar werk te zien is. In onderstaand interview is ze wat korter van stof dan op haar eigen, zelfgekozen platformen. We hopen wat meer van haar als politicus te weten te komen. Maar, zoals een ieder die in de Gemeenteraad actief is leert: ieder gaat over zijn eigen antwoorden.

Hoe lang ben je al geïnteresseerd in (lokale) politiek en sinds wanneer ben je daarin actief geworden?

Ik heb altijd veel interesse in de landelijke politiek gehad. Voor mijn werk als fotograaf voor o.a. de Volkskrant en het Financiële Dagblad, maak ik regelmatig portretten van politici en volg ik, mede door de gesprekken die ik dan met ze heb, het landelijke politieke nieuws op de voet.

Zelf ben ik circa een half jaar geleden politiek actief geworden toen ik met Arnhem Centraal in contact kwam en een aantal maanden met de fractie heb meegelopen om me te oriënteren op een politieke carrière.

Wat was de aanleiding om daadwerkelijk politiek actief te worden?

Circa anderhalf jaar geleden ben ik met mijn gezin in het centrum van Arnhem gaan wonen. Hiervoor woonden we lange tijd in het burgemeesterskwartier. Een rustige, comfortabele woonwijk waar niet zoveel gebeurde. In het centrum daarentegen kom je meer direct met de stedelijke diversiteit en omstandigheden in aanraking. Hierdoor ben ik me meer bewust van de politieke keuzes die gemaakt worden en de impact die dat heeft op burgers. Als inwoner van Arnhem maak ik hier onderdeel van en vind ik het een uitdaging om me voor de stad in te zetten.

Werd er in je jeugd, thuis, veel over politiek gesproken. Kom je uit een politiek geëngageerde omgeving?

We hadden het vroeger thuis regelmatig over politiek, zowel rechts als links was in ons gezin vertegenwoordigd. Dit heeft mij geleerd om genuanceerd naar politieke situaties en maatschappelijke ontwikkelingen te kijken.

Vind je politiek ook gewoon leuk?

Ja, politiek bezig zijn is ook gewoon leuk om te doen

Heb je moeten wennen aan de politieke omgangsvormen?

Het is nog te vroeg om daar wat over te zeggen. Stel me die vraag over een jaar nog een keer en dan krijg je een genuanceerd antwoord.

Hoeveel van jezelf wil je laten zien als politicus?

Ik wil dicht bij mezelf blijven. Kernwoorden hierbij zijn: integer, oprecht en transparant.

Heb je voor jezelf doelen gesteld? Wat wil je in de komende termijn bereikt hebben. Zowel politiek als voor jezelf?

Doel is om een goed raadslid te worden en een betekenisvolle bijdrage te leveren. Zowel binnen de partij als binnen de raad.

Heb je, als vrouw, specifieke onderwerpen (vrouwenwelzijn, veiligheid, financiële onafhankelijkheid)die je op de kaart wilt zetten?

Veiligheid voor vrouwen (op straat) is op dit moment een belangrijk onderwerp waar ik me voor wil inzetten.

Wat zeg je tegen iemand die het vertrouwen in de politiek kwijt is, vindt dat politici niet luisteren naar de bevolking en zakkenvullers zijn?

Ik realiseer me dat de afgelopen jaren de geloofwaardigheid van de politiek onder druk heeft gestaan en de beeldvorming nadelig heeft beïnvloed. Ik zou eerst eens luisteren waar die aannames vandaan komen. Ik denk dat we de komende jaren moeten investeren om de afstand tussen de burger en de politiek te verkleinen.

Tot zover dit interview. Kiki Groot nodigt Arnhem Direct uit om haar over een jaar opnieuw te interviewen. Die uitnodiging zullen we graag aannemen. Dan kan ze meer vertellen over het wennen aan de omgangsvormen in de Gemeenteraad. Vindt ze politiek nog steeds gewoon leuk en wat vindt ze er precies leuk aan?

