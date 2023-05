Aanmeldingen voor amateurkunstfestival Gluren bij de Buren nog twee weken geopend

Talentvolle amateurkunstenaars en enthousiaste hosts hebben nog twee weken om zich aan te melden voor amateurkunstfestival Gluren bij de Buren in Arnhem. Landelijk hebben al 700 acts en 650 locaties een weg gevonden naar het aanmeldformulier.

In Arnhem is de organisatie nog op zoek naar locaties en acts om er op zondag 2 juli in alle wijken een succes van te maken.

Hosts zijn directeur van hun eigen, kleine podium voor een dag: tijdens Gluren bij de Buren treedt een podiumkunstenaar drie keer een half uur op tussen 13:00 en 18:00. Niet alleen particuliere tuinen kunnen meedoen, ook tuinen van zorgwoningen, moestuinen of gedeelde hofjes kunnen een podium zijn voor Gluren bij de Buren.

Amateurkunstenaars kunnen zich ook nog twee weken aanmelden. Of het nu gaat om eigen werk of covers, theater, dans of cabaret, iedereen krijgt een plekje tijdens Gluren bij de Buren. Het formaat van de act maakt niet uit, Gluren bij de Buren vindt een geschikt podium voor akoestische singer-songwriters tot twintig koppige koren.

Aanmelden kan tot en met zondag 14 mei via de website glurenbijdeburen.nl

—

Gluren bij de Buren is een initiatief van Stichting de Bühne en wordt georganiseerd in samenwerking met Huis van Puck, Rozet en met dank aan hoofdsponsor Van Sonsbeeck Makelaars

Reacties