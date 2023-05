Dodenherdenking 4 mei Arnhem

Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

WO II

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er naar schatting tussen de 50 en 70 miljoen mensen om het leven gekomen. Zowel in Europa als in Zuidoost-Azië kwamen velen om door oorlogsgeweld, uitputting of honger. Onder hen zes miljoen Joden, waarvan 104.000 uit Nederland en circa 1.500 alleen al uit Arnhem. Zij werden vermoord of kwamen om in vernietigingskampen tijdens de Holocaust. Ook Roma en Sinti werden slachtoffer van genocide door de nazi’s. Schattingen over het aantal Roma en Sinti dat werd vermoord tijdens de oorlog, lopen uiteen van 220.000 tot 1,5 miljoen. Er werden 215 Roma en Sinti uit Nederland vermoord. Velen in Nederland kwamen om, omdat zij zich hadden verzet tegen de bezetter.

Dagprogramma Dodenherdenking

Jaarlijks leggen we als bestuur gedurende de middag diverse bloemstukken. Zo ook dit jaar. Wederom bij dezelfde monumenten op dezelfde tijden die u van ons gewend bent. Tijdens een korte ceremonie houden we een korte toespraak om de betekenis van het monument te duiden. Tevens zal er een minuut stilte in acht worden genomen. Eenieder is van harte welkom om bij deze herdenkingsmomenten aanwezig te zijn en eventueel zelf bloemen te leggen.

13.00 uur Verzetsmonument Rijnkade

13.30 uur Bronzen plaquette Bakkerstraat

14.15 uur Gedenksteen vergissingsmonument Broekstraat

15.00 uur Herdenkingsmonument Waterbergseweg

15.45 uur Monument ‘De vrouw in oorlogstijd’, Utrechtsestraat

Avondprogramma Dodenherdenking

18:45 uur Samenkomst deelnemers Dodenherdenking Arnhem Centrum in de hal van het Stadhuis

19:25 uur Aanvang stille omgang van het Stadhuis naar het Monument (Mens tegen macht) op het Audrey Hepburnplein

19:45 uur Welkomstwoord

19:55 uur Klokgelui

Koraalmuziek door het Arnhems Fanfare Orkest

Signaal door het Arnhems Trompetterkorps

20:00 uur Stilte, gevolgd door het Wilhelmus en 4-mei lezing door burgemeester Marcouch.

Aansluitend gedichten en kransleggingen met medewerking scouts van de Arnhem Band

20.40 uur Einde

Aansluitend herdenkingsconcert Eusebius Kerk door Philharmonie Gelre.

Naast de herdenking in het Centrum van Arnhem is er ook een herdenking om 20.00 uur in de Klapstraat in Elden.

