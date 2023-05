Binnentuin Angerenstein glanzende parel in de lente

Park Angerenstein kennen de meeste mensen in Arnhem wel, het is één van de stadsparken die Arnhem op de kaart zet. Het is een voormalig landgoed dat in de loop der eeuwen vele eigenaren heeft gehad. Nu is het een stadspark van de gemeente Arnhem. Het huis en het koesthuis zijn opgedeeld in appartementen.

Door Chris Zeevenhooven

Aan de rand van het grote grasveld verscholen in het bosgedeelte ligt de Binnentuin. Het was vroeger de rozentuin van het landgoed. Na verloop van tijd verloor die tuin zijn statuur, maar door een initiatief van Jan Floor, de parkwachter van de gemeente, is een groep vrijwilligers aan de slag gegaan om de tuin haar allure en sfeer terug te geven.

Park- en tuingroep

Dick van Dijk is de voorzitter van de vrijwilligers van park- en tuingroep van de wijkorganisatie Angerenstein, die zich inzetten voor het onderhoud van het park en de tuin. Vier keer per jaar wordt er in het park op aanwijzing van Jan Floor groot onderhoud gedaan en iedere twee weken wordt op vrijdag gewerkt door de tuingroep om de tuin te onderhouden en verder te laten groeien en bloeien. De gemeente heeft daarvoor niet alleen de planten en de grond geleverd, maar ondersteunt de tuingroep ook met twee medewerkers die normaal vooral op begraafplaats Moscowa werken. Rudie Gies is één van die hoveniers, die met veel passie vertelt over alles wat er gebeurt in de tuin sinds ze aan het werk zijn gegaan. “Het is nu het derde seizoen dan alles weer in bloei komt en de plantvakken groeien nu mooi vol. Sommige planten zijn op een bepaalde plek gedacht maar dan blijkt dat een andere plant het daar veel beter doet en dat laten we dan gebeuren, we sturen de natuur een beetje bij, maar verder doet de natuur het werk. De tuingroep is steeds zo’n 10 tot 12 mensen groot. “Er zijn meer mensen lid van de tuingroep, maar niet iedereen kan iedere keer meedoen en dan hebben we toch steeds een mooie groep mensen om het werk te doen” vertelt van Dijk. “We hebben goed overleg met de gemeente over hoe het verder moet met park en tuin en daar zijn wij blij mee. We zijn ook betrokken bij de nieuwe beheervisie voor het park die momenteel gemaakt wordt”

De sfeer van de Binnentuin

De Binnentuin is als het ware verdeeld in een aantal kamers. De meest zuidelijke kamer is als een klein theater waar witte rododendrons voor het decor zorgen, een palissade behangen met blauwe regen is de overgang naar de andere kant. Het geeft een dromerige sfeer en zicht op beide zijden. Trapje af en dan kom je in de hoofdkamer waar volgens historisch ontwerp plantvakken zijn aangebracht die symmetrisch zijn beplant, maar waar de natuur mee bepaalt welke planten het uiteindelijk het beste groeien en bloeien. De witte akelei met zijn grote kelken is een van mijn favorieten. Dan kom je in de groene kamer, het grasveld met de vijver en aan weerzijde de azalea’s die begin mei bewonderd kunnen worden. Ze geuren een zwaar aroma. Een half ronde siertuin die op een helling ligt rond het af met een speelterrein voor kleine kinderen. Ook dat wordt weer afgeschermd door een bijzondere boomgroep.

Gemeente en vrijwilligers werken samen

“Het is belangrijk dat de gemeente met de inzet van Rudie en zijn collega ons helpt om het onderhoud vakkundig te doen”, zegt van Dijk, “anders zouden we onderling discussies kunnen krijgen omdat de een dit en de ander dat mooi vindt. Het is een openbare tuin in een park voor iedereen. Door het samen mooi te maken gaan de bezoekers er ook zorgvuldiger mee om”. Rudie wil nog graag toevoegen dat hij planten gebruikt die goed zijn voor de biodiversiteit, voor de wilde bijen en andere insecten waardoor er weer meer leven in het park is. Hij is er vooral om de vrijwilligers te ondersteunen met het werk en met koffie, thee en koekjes in de pauze blijft de sfeer optimaal.

Waar ligt park Angerenstein

Lopend vanaf station Presikhaaf of met trolley lijn 1 naar Velp vanaf Arnhem Centraal kun je makkelijk naar Park Angerenstein toe gaan. De hoofdingang is aan de Velperweg. Het is een fraai park om een wandeling te maken, er zijn sprengenkoppen en de beek van de Paasberg loopt er doorheen om de waterpartijen te voeden. Het is een mooi beginpunt om een wandeling door meerdere parken terug naar de binnenstad te maken.

