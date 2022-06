Op donderdag 16 juni: jong lokaal talent op de planken tijdens achtste editie van Rozessie bij Rozet!

De vrijplaats voor jonge makers Rozessie, vindt ditmaal plaats op het fijne dakterras van Rozet! Hier krijgen jonge performers uit Arnhem en omgeving de kans om te laten zien wat ze in huis hebben.

Ook deze editie is er weer een mooie line-up samengesteld, met Tyr ONE (Nederlandstalige hip-hop/rap), Susan Gemser (singer-songwriter) en Noah Jay (singer-songwriter). De podiumsessies duren elk ongeveer twintig minuten en tussendoor draait DJ Lion-G een lekkere mix van urban, amapiano en deephouse. Host van de avond is Yağmur a.k.a. Rain.

Entree voor Rozessie is zoals altijd gratis! Rozessie is de plek bij uitstek om onder het genot van een gratis hapje en een drankje contacten te leggen met andere jonge artiesten en creatieve geesten. Ook worden er video-opnames en foto’s gemaakt van de optredens, zodat deelnemende artiesten er ook nog eens een toffe registratie van hun optreden aan overhouden!

