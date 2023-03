Arnhemse theatermakers voeren actie voor ontheemde kinderen

Changing Stories is een Arnhemse stichting die theaterprojecten uitvoert met kinderen in Europa die zijn gevlucht of om andere redenen ontheemd zijn. In april en mei reist de stichting af naar Turkije en Griekenland om aldaar projecten uit te voeren met o.a. slachtoffers van de aardbeving in Syrië en Turkije.

Initiatiefnemer Linda van der Knaap vertelt: “Het nieuws van de aardbeving in Turkije en Syrië heeft ons ontzettend geraakt. Veel gezinnen die in dit gebied leven zijn vluchtelingen die voor de tweede keer hun thuis zijn kwijtgeraakt. Wij hebben veel ervaring in het werken met kinderen met trauma en hopen in deze zware omstandigheden momenten van verlichting en plezier te creëren met de kinderen. Zodat ze later niet alleen terugdenken aan de narigheid van deze periode maar ook aan schminken, bellen blazen en spel.”



Vijf jaar geleden begonnen ze; een groep van vijf theatermakers besloot een theaterproject op poten te zetten in Lesbos, Griekenland (2018). Er kwam destijds steeds meer naar buiten hoe opvangkamp Moria overvol raakte en er daardoor sprake was van schending van kinderrechten. Kinderen gingen niet naar school en er waren ook geen andere mogelijkheden voor spel of recreatie.Na twee succesvolle projecten op Lesbos werd stichting Changing Stories in het leven geroepen en inmiddels bestaat de groep uit vijftien artiesten die zo’n tien projecten per jaar uitvoeren in zowel binnen- als buitenland. Het doel van de projecten is om veerkracht van kinderen te vergroten door ze een uitlaatklep te bieden, regie terug te geven en momenten van ontspanning en plezier te bieden.“En we doen het niet alleen voor de kinderen.”

vertelt artiest Caro Ilias de Feijter verder: “tijdens het blazen van gigantische bellen in een vluchtelingenkamp vorig jaar kwam er een man naar me toe om te vragen of hij ook een keer mocht. Terwijl hij dat deed zei hij: jullie doen het niet alleen voor de kinderen, jullie geven ook hoop aan de volwassenen. De bellen zweven boven het kamp en zijn dus voor iedereen hier.”