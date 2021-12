Introdans en Papendal jubileren met uitwisseling [video]

Topdansers van Introdans en de Team22 volleybaldames van TeamNL kwamen eind oktober een week lang samen tijdens het project ‘Artist & Sporter in Residence’. Ze deden mee aan elkaars trainingen en wisselden kennis en ervaringen uit. Ter ere van het 50-jarig bestaan van zowel Introdans als Sportcentrum Papendal lanceerden ze daarna samen videoclip.

De video

Werelden die elkaar ontmoeten

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF: ‘’Ik heb met stille bewondering gekeken wat deze ontmoeting deed met zowel de sporters als de dansers. Het was soms oncomfortabel. Dat maakte mij duidelijk dat schoonheid en excellentie heel vaak beginnen waar het oncomfortabel wordt. […] De belangrijkste drijfveer was dat het ongelooflijk leuk is om eens uit je normale trainingsroutine te komen. Ik denk dat de winst vooral zit in een verrassende ontmoeting met mensen die eenzelfde soort drive en commitment hebben.’’

Roel Voorintholt, artistiek directeur Introdans: ‘’Dansers zitten heel erg in hun eigen wereldje. Ze zijn vooral met zichzelf bezig en willen allemaal de belangrijkste danser zijn met de meeste minuten en de mooiste solo. Binnen dit project werd duidelijk dat de volleybalvrouwen juist erg nadenken over hoe ze dit met elkaar doen. De dansers hebben geleerd dat je ook met elkaar naar één doel kunt werken.”

