Antiek bootje van de sloop gered

De mannen van de Stadsblokkenwerf hebben er een neus voor: andere werven willen zich van wrakken ontdoen en Arnhemse vrijwilligers blazen oude spullen juist nieuw leven in. Zo is afgelopen deze week notarisboot De Wilhelmina uit 1902 van de sloop gered en in Arnhem gearriveerd.

Scheepswerf Peters in Angeren is bezig haar werf van wrakken te ontdoen. Zo ook dreigde ook de Willemina te worden gesloopt. Vrijwilligers van de Stadsblokkenwerf wisten dat net op tijd te voorkomen. Vrijdag werd het 14 meter lange scheepje met een dieplader van de sponsor, het bergingsbedrijf ‘van Eijck’, naar de Stadsblokkenwerf getransporteerd.

De Willemina moet al meer dan 20 jaar bij Peters Maritiem in Angeren hebben gestaan. Bas Peters (33 jaar) die sinds enkele jaren het bedrijf van zijn overleden vader heeft overgenomen heeft geen idee wie de eigenaar kan zijn. “Ik kan me eigenlijk niet herinneren dat hij hier niet stond. Mijn vader had het er wel eens over dat de eigenaar een afstandsverklaring had getekend, maar dat is ook al weer meer dan tien jaar geleden. Dat het een mooi bootje geweest moet zijn dat kun je nog wel zien. Maar het is eigenlijk niet meer dan een wrak wat er nu van is overgebleven.” Er stonden inmiddels meer van wrakken op de werf en Peters besloot die te slopen om ruimte te maken voor nieuwe klanten, die wél geld opleveren.

Stadsblokkenwerf kopte zijn persbericht met ‘NOTARISBOOT VAN 1902 VAN SLOOP GERED’. We zochten het even op:

Een salonboot is een luxueus ingericht binnenvaartschip bestemd voor dagtochtjes of riviercruises. Voorheen werd zo’n boot ook wel notarisboot of directieschip genoemd. De benaming wijst op het feit dat een salonboot is voorzien van een comfortabele salon met uitzicht rondom, waar men zich tijdens de reis kan vermaken. In vroeger tijden werden deze schepen gebouwd voor de gegoede klasse. Meestal was de maximale lengte 25 meter. Salonboten kunnen door de luxueuze inrichting geschikt zijn voor grote feesten, zoals bruiloften en worden daar dan soms voor afgehuurd. (Bron: Wikipedia)

De komende jaren zal de Willemina geheel worden gerestaureerd door vrijwilligers. Er is een crowdfunding gestart voor de materiaalkosten. Er is weinig bekend over de geschiedenis van de Willemina. De Stadsblokkenwerf hoopt dat er nog mensen opduiken die daar wat over kunnen vertellen.

