KinderWijkTeam wil reuring brengen in De Laar

Al twaalf jaar schuimen Mike Hoose en zijn KinderWijkTeams de straten af op zoek naar zwerfafval. Het educatieve project begon in 2009 in de wijk Klarendal en was meteen een succes. Al snel volgden meer buurten. Ook in Geitenkamp, Presikhaaf, Malburgen, Het Broek, Immerloo en De Laar kunnen kinderen tussen de zeven en twaalf jaar inmiddels alles leren over zwerfafval, eten, natuur en milieu. “Kinderen zo jong mogelijk betrekken bij hun leefomgeving en laten nadenken over de invulling van hun wijk, dat is waar het om gaat.”

Door Hilde Wijnen

Het is een gezellige boel op het kantoor van het KinderWijkTeam aan de Akkerwindestraat. Druk ook. Drie stagiaires en een betaalde kracht moeten er voor zorgen dat het succesvolle zwerfafvalproject van oprichter Mike Hoose gesmeerd loopt. En Mike zelf natuurlijk. Die zit midden in een verhuizing en is er tegelijkertijd voor aan het zorgen dat de financiĆ«n voor het komende jaar rond zijn. Dat is dit keer wat ingewikkelder dan anders. Omdat er sinds juli 2021 statiegeld voor kleine flesjes wordt gerekend, is de gebruikelijke subsidie komen te vervallen. En moeten er dus andere potjes aangesproken worden. “Dat is best wel spannend. Voor 2022 lukt het gelukkig,” aldus Mike. “Maar eigenlijk wil ik niet meer elk jaar opnieuw om geld leuren, dus ik ben nu bezig met het aanvragen van een driejarige subsidie voor 2022 tot 2025. Het zou mooi zijn als ik wat extra mensen kan aannemen, zodat we een stevig integraal programma kunnen neerzetten.”

De Laar

Als kinderen zich opgeven voor het KinderWijkTeam ruimen ze tien weken lang onder begeleiding van Mike het afval in hun wijk op en leren en passant op speelse wijze het een en ander over afvalscheiding, gezond eten, samenwerken en milieu. “In principe kunnen we in heel Arnhem terecht, maar ik vind het belangrijk om te werken in de aandachtswijken,” legt Mike uit. “In de Laar wonen meer tweeverdieners dan in een wijk als de Geitenkamp. De straten zien er netter uit. Er zijn veel koopwoningen. Er is genoeg ruimte om te parkeren. Kinderen worden er gebracht en gehaald en hoeven niet zelf naar huis te lopen. Als je het zo bekijkt is De Laar geen probleemwijk. Maar zo kan het zich wel ontwikkelen. Dat komt omdat er geen sociale cohesie is. De mensen die er wonen werken allemaal. Ze trekken de deur achter zich dicht en er is de hele dag niemand thuis. Daarom is het goed dat wij er zijn, dan gebeurt er tenminste wat.”

Netwerk

Genoeg is dat nog niet, volgens Mike. Het KinderWijkTeam kan een belangrijke functie vervullen in het brengen van reuring en verbinding in De Laar, want het is van meer markten thuis dan alleen het verzamelen van zwerfafval. Mike: “In De Laar is nog niet echt een netwerkje. Kinderen weten daar helemaal niet dat er activiteiten voor ze georganiseerd worden in jongerencentrum Motion. We moeten daar echt op zoek naar de verbinding. Een intensievere samenwerking met Rijnstad is een begin en we zouden graag met Vitanos willen samenwerken. We kunnen gaan koken met kinderen bijvoorbeeld. Wat ook leuk zou zijn, is om moestuinprojecten starten op de scholen in De Laar. Dat hebben we in andere wijken ook gedaan.”

Scholen

Om kinderen op het bestaan van het KinderWijkTeam te wijzen bezoekt Mike de scholen in de wijk. “Als ik in de klas kom vertellen wat we doen, zie je eigenlijk meteen al dat er een heleboel kinderen op hun stoelen gaan zitten wippen van enthousiasme. Op elke school is dat hetzelfde. Leerlingen uit groep vier, vijf en zes vinden het allemaal belachelijk dat er zo veel afval op straat ligt en willen er graag wat aan doen. Ze realiseren zich heel goed wat er gebeurt als al dat plastic terechtkomt in de buikjes van dieren.”

Toekomst

Meer dan 300 kinderen zijn jaarlijks onderdeel van het KinderWijkTeam. En hun aantal groeit nog steeds. “Het is belangrijk om kinderen mee te geven dat ze goed voor hun omgeving moeten zorgen. Zij zijn de burgers van de toekomst,” vindt Mike. “Klimaatverandering kun je niet ontkennen. In mijn korte leventje – nou ja, vijftig jaar ben ik ondertussen ook al weer – zie ik dat de wereld veranderd is. Vroeger was er elke winter ijs. Nu lijken alle seizoenen op elkaar. Het is een eenheidsworst geworden.”

Dat is duidelijk. Het KinderWijkTeam dient een doel, meer dan een zelfs. Voor Mike staat echter iets anders op de eerste plek. “Ik vind het vooral gewoon te gek om met kinderen te werken. Ze zijn zo open en denken niet in hokjes. Je kunt ontzettend veel van ze leren. Daar doe ik het voor.”

—

