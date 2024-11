Arnhem Eagles heeft wat recht te zetten

De basketballers van Arnhem Eagles hebben zaterdag 30 november tegen BV Amsterdam wat recht te zetten. De Arnhemmers beleefden zaterdag 23 november een enorme verliespartij tegen Bike Shots: 106-60.

De stand in de promotiedivisie vraagt ook om een ‘rechtzetting’.

Off-Day

Het hele team van Arnhem Eagles had in en tegen Hilvarenbeek een complete off-day. ”Schoten vielen niet, passes kwamen niet aan, alles wat fout kon gaan, ging ook fout,” aldus een teleurgestelde coach Wesley Lenting. “Maar er is keihard getraind de afgelopen week. De jongens weten ook best wel wat er op het spel staat. Immers, de huidige zevende positie in de rangschikking heeft nog geen nadelige gevolgen. Op de achtste plek moeten al promotie/degradatiewedstrijden worden gespeeld. Wij willen verschoond blijven van die plek.”

BV Amsterdam

Arnhem Eagles speelt aanstaande zaterdag tegen de ploeg uit Amsterdam, die op gelijke hoogte staat met 5 wedstrijden gespeeld, 4 punten. De wedstrijd begint zaterdag 30 november om 16.00 uur in MFC de Omnibus.

(Tekst: Pim Schouten, foto uit het duel tegen Bike Shots)

