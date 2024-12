Arthur Japin en Benjamin Moser in de Grote Kerk van Velp

Arthur Japin en zijn partner Benjamin Moser komen 1 december naar de Grote Kerk in Velp voor een lezing: ‘Susan Sontag in fictie en werkelijkheid’. Japin koos de Amerikaanse schrijfster en filosofe als hoofdpersoon van een roman die speelt in een recent verleden: dat van de belegering van Sarajevo in 1993.

Hier trekt Susan naartoe om er met inwoners te werken aan een toneelstuk. Eerder schreef Moser een biografie over haar. Het Stravinsky-spel is een historische roman over vriendschap en moed, liefde en troost in tijden van ontbering.

LET OP: dit evenement vindt plaats in de Grote Kerk in Velp, niet bij Het Colofon in de Bakkersraat.

Praktische info

Datum: zondagmiddag 1 december 2024

Tijd: 15.00-17.00 uur. Vanaf 14.30 inloop

Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp

Toegang: € 12,50 online voorverkoop, € 15,- aan de zaal

Meer informatie en tickets: https://lnkd.in/eeRC9RPp

