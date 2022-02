Arnhem koopt bos Koningsheide

Het college van burgemeester en wethouders stelt voor ongeveer 37 hectare bos aan de Koningsheide te kopen. Met de aankoop kan een groter gemeentelijk natuurgebied worden gecreëerd. Het streven is om het bosperceel meer biodivers en toekomstbestendig te maken zodat bezoekers kunnen genieten van het Arnhemse groen.



Een groter natuurgebied voor Arnhem

De Koningsheide is een natuurgebied van 200 hectare met bos en heide met hoge natuurwaarden, ten noorden van Arnhem, tussen de A12, A50 en N311. Het is een leefgebied voor reeën, edelherten, wilde zwijnen, reptielen en verschillende soorten vogels. Met de koop van het bosperceel wordt het natuurgebied met 37 hectare fors uitgebreid: “De Koningsheide is een aantrekkelijk bos waar bezoekers de Veluwse natuur optimaal kunnen beleven. Het inwonersaantal in de stad groeit en we zien dat er steeds meer behoefte is aan een recreatief natuurgebied bij de stad. De thema’s biodiversiteit en klimaatadaptatie staan hoog op onze agenda’s en dit willen we meer gaan toepassen in dit bos”, aldus Cathelijne Bouwkamp, wethouder Groen en Klimaatadaptatie.

Van productiebos naar biodivers bos

Het bosperceel is weinig divers qua boom- en struiksoorten en wordt beheerd als productiebos. Het woord zegt het al, een productiebos is een bos dat beheerd wordt met een productiedoelstelling, bijvoorbeeld voor de meubelindustrie. De ecologische waarden van het bos is hieraan ondergeschikt. Met de aankoop van het bos gaat de gemeente het bos beheren op een wijze die leidt tot meer biodiversiteit en een toekomstbestendiger bos. Het beheer wordt gericht op meer gelaagdheid en meer diversiteit in bomen en struiken, het verbeteren van de bosbodem en het bestand maken van bomen tegen droogte of verzuring (stikstofdepositie).

