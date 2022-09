Arnhem Pegasus Run & Walk – 17 september

Op 17 september is het precies 78 jaar geleden dat de Slag om Arnhem begon. Om de herdenking hieraan op een bijzondere manier invulling te geven is er vanaf dit jaar een nieuw hardloop- en wandelevent; de Arnhem Pegasus Run. Dit is een loop die stilstaat bij de gebeurtenissen van september 1944. Het is geen wedstrijd, maar een community run & walk waarbij het herdenken centraal staat. Vrijheid is geen vanzelfsprekendheid. De beoogde bevrijding in september 1944 mislukte, waardoor Arnhem geëvacueerd werd en Noord Nederland de hongerwinter moest doormaken. Tijdens de Arnhem Pegasus Run staan we letterlijk en figuurlijk stil bij de historische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog en in het bijzonder de Slag om Arnhem.

Start bij de Eusebiuskerk

Het event start om 19.30 uur met twee kidsruns, voor kinderen tot zes jaar en van zes tot twaalf jaar. Zij lopen een of twee rondjes om de Eusebiuskerk. Deelname aan de kidsrun is gratis. Vanaf 20.00 uur start de Arnhem Pegasus Run van circa zeven kilometer. Er wordt in groepen gelopen met verschillende snelheden, ook wandelend. De route gaat langs en door historische plekken waar het verhaal over de Slag om Arnhem wordt verteld en getoond. Hierbij wordt samengewerkt met culturele partners als de Eusebiuskerk, het Arnhems Oorlogsmuseum en Rozet. Stadsdichter Jesse Laport speelt ook een vooraanstaande rol. Kortom; het wordt een sportieve en culturele beleving die respect toont aan de gebeurtenissen van september 1944.

Geen Bridge to Bridge, dan de Pegasus run & walk

Deelname aan de Arnhem Pegasus Run & Walk kost € 11,50 (+ € 1,58 servicekosten) en daarvoor krijg je een bijzondere hardloop- of wandelervaring, een herinneringsvaantje en een consumptie. Start en Finish zijn bij Dudok Arnhem in het Eusebiuskwartier. De organisatie is in handen van de Arnhem Running Tribe met support van de gemeente Arnhem, Dudok Arnhem en Runnersworld Arnhem.

Meer informatie en inschrijven kan via Eventbrite.nl

Reacties