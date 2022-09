Vijf teams in de race voor ontwerp nieuwe Stadstheater

Vijf teams van architecten en ingenieurs zijn geselecteerd om te komen met hun ideeën voor het nieuwe Stadstheater. Zij krijgen hiervoor tot december de tijd. Dat heeft de gemeente Arnhem onlangs bekendgemaakt.

In totaal hadden 19 ontwerpteams zich gemeld voor de selectiefase. De beoordelingscommissie, die bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeente Arnhem en het Stadstheater, heeft onder meer gekeken naar ervaring met soortgelijke projecten, met de combinatie renovatie en nieuwbouw en ervaring met duurzaamheid en circulariteit.

Visie en plan van aanpak

Elk team heeft de vier gevraagde ontwerp- en adviesdisciplines: architectuur, installatieadvies, constructieadvies en advies op het gebied van bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid. De vijf teams gaan nu werken aan hun visie, plan van aanpak en prijsopgave. De gemeente geeft hiervoor kaders mee. Zo zal een deel van het huidige gebouw moeten worden gesloopt, blijven monumentale muren en delen juist overeind staan en komt er een uitbreiding in vierkante meters. Deze plannen zal de beoordelingscommissie dan weer toetsen. In januari 2023 maakt ze bekend welk team de plannen verder mag uitwerken tot een ontwerp.

Selectie

De geselecteerde teams zijn (in alfabetische volgorde):

Jaren dicht

Eerder stemde de gemeenteraad in met de vernieuwing van het Stadstheater, dat aan renovatie toe is. Het college heeft inmiddels een kredietvoorstel aan de raad voorgelegd, waar de raad zich binnenkort over buigt. Het Stadstheater gaat najaar 2023 dicht, eerst om asbestonderzoek en eventueel sanering en vervolgens de bouw mogelijk te maken. In 2027 gaan de deuren van het vernieuwde theater weer open voor publiek. Voor de tussenliggende tijd zoekt het Stadstheater alternatieven om voorstellingen te kunnen blijven organiseren.

Cathelijne Bouwkamp, wethouder cultuur: ‘Ik ben verheugd dat we de volgende stap kunnen zetten richting het nieuwe Stadstheater, dat echt aan vernieuwing toe is. Er bestond ruime belangstelling onder ontwerpteams, dat tekent hoe bijzonder dit project is. We wilden maximaal vijf teams uitnodigen en dat is gelukt. Ik kijk uit naar hun plannen.’

Reacties