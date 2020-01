Arnhem uit de kunst – fototentoonstelling

Van zaterdag 4 januari t/m zondag 2 februari 2020 exposeert Theo Brink van Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem een groot aantal eigen foto’s van Arnhemse kunst in de Van Ranzowzaal van Dudok Arnhem.

Kunst in de Publieke Ruimte

De Stichting Kunst in de Publieke Ruimte in Arnhem is opgericht op 10 juli 2017 met als doel het toegankelijk maken van alle kunst in de publieke ruimte in de gemeente Arnhem, waar nodig in context van de ruimte waar de publieke kunst zich bevindt. In november 2019 is het boek ‘Nulboek: Arnhem Uit de Kunst’ gepresenteerd, waar auteur Kees Crone een recensie over schreef op Arnhem Direct: Arnhem uit de kunst is monnikenwerk.

Expositie

Theo Brink heeft met zijn project ruim 1.000 kunstwerken in Arnhem gefotografeerd. Het boek, uitgegeven door Hijman Ongerijmd, is vanaf 30 november j.l. te koop in de boekhandel. Voor de foto-expositie is een selectie gemaakt van circa 40 kunstwerken die in Arnhem te bewonderen zijn.

De expositie is dagelijks tijdens de openingsuren van Dudok Arnhem, tenzij de ruimte in gebruik is, gratis toegankelijk.

Meer info over de stichting en het werk: www.arnhemsekunst.com

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties