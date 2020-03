Arnhem undercover billionair

Blogger Paul van Kempen (1968) is een kid van de jaren 80 en autonoom muziekproducer. In coronatijd legt hij als blogger reality shows naast elkaar:

Door Paul van Kempen

Vorig jaar stond Arnhem middels het EO-reality show #Typisch Klarendal behoorlijk ‘in the picture’. Ik dacht dat er zo´n 4 miljoen mensen per keer middels de televisie naar keken. Het lijkt me een groot getal, maar Boer zoekt Vrouw haalt ook steeds zulke getallen. Dus het zou kunnen. Ik heb die feiten niet gecheckt. Dat is moeilijker dan je denkt.

Henk

Veelal was de #Typisch Klarendal-show nogal kneuterig. Reality-shows zijn goedkoop om te maken en worden per vierkante meter geproduceerd. Op de buis is de laatste kraker een show rond ene Henk van het Kamp die een geroutineerd kickboxer wil worden of al is. Dat is me niet helemaal duidelijk. Enfin, er komen types in voor die voorheen niet in het dagelijkse beeld van Arnhem rond drentelen.. Ik zie ze niet of nog niet! Haha!

1 Miljoen

Het is de vraag wat de ‘pay-off´ voor Arnhem is geweest. Sommige reppen dat het oude karakter van Klarendal is aangetast. Ik denk dat de wijk er goed is door gekomen. Er zijn geluiden van opleving. Er is een stoot van kleine bedrijfjes die door heel Klarendal zitten. Positief al met al. Het vergt lef om anno deze tijd te durven ondernemen. Thuis zitten met een sjieke wajong-uitkering kan altijd nog en is soms vanwege pittige corona tijden onontkoombaar, maar het is niet altijd geld dat de weg naar je eerste miljoen leidt.

Undercover

Hoe zit dat dan met je eerste miljoen? Hoe dat moet laat een miljardair uit Amerika zien middels zijn reality-show ´Undercover Billonaire´ op Discovery TV. Ja, dat is weer een reality show. De zoveelste, maar wie goed oplet kan er aardige kneepjes uit het vak slepen. Effe opletten en dus minder naar MTV-reality-shit als Catfish TV Show, Rupaul Dragrace of Ex on the Beach kijken. Het is mogelijk. De vraag is wel in hoeverre ‘Undercover Billonaire’ echt is of slechts een voertuig van een slimme miljardair die reality TV heeft ontdekt. Hoe dan ook! Of word jij de nieuwe Henk van het Kamp met een wurgcontract van Spike TV?

Anyway, gotta catch´em all!

