Wij tegen zij [opinie]

Alsof er nog niet genoeg ‘wij tegen zij’ in de maatschappij is, heeft de Gemeente Arnhem nu het volgende wij-tegen-zij verhaal gecreëerd met het omgekeerd inzamelen van afval. Mensen geven elkaar allemaal de schuld van de puinzooi die door de gehele stad ligt. Jammer dat dit te voorspellen was, daar hoefde je geen Nostradamus voor te heten.

Door Martijn van Butselaar

In geen één vergelijkbare stad werkt het namelijk. Bovendien klopt de afname in restafval (gepubliceerde cijfers) van die steden niet, omdat daarin een heleboel niet is meegenomen (bijvoorbeeld afvaltoerisme, toename zwerfvuil, dumpingen, vervuiling PMD, vervuiling Textiel, vervuiling GFT en overvolle straatvuilnisbakken).

Afval niet alleen ons probleem!

Niemand heeft een afvalmachine in huis. Dus voordat men het probleem bij de burger neerlegt, hadden er tig stappen vooraf moeten worden gedaan. De industrie, de supers en de afvalverwerkers moeten als eerste stappen maken. Bijvoorbeeld door minder verpakkingen, statiegeld op blik/petflessen en ‘goede’ nascheidingstations. Creatief zijn als overheid in samenwerking met het bedrijfsleven levert veel meer op dan hoe het nu gaat.

Nog een voorbeeld die ik kan verzinnen: zorg voor verpakkingsmateriaal dat CO2-neutraal is als je het verbrandt, zodat je het kan verbranden en dat levert weer energie op, zo kunnen we de gekke houtgestookte biomassacentrales ook aan de kant doen.

Verschillende belanghebbende partijen doen al jaren effectief lobbywerk met de slogan: “Een beter milieu begint bij jezelf.” Dat is een flauwekul-slogan want het moet zijn: “Een beter milieu begint bij de industrie en overheid en dan doet de burger ook mee.”

Meldmoe

Gaat het goed met het afval in Arnhem? Het college en een aantal partijen meten dit af aan het aantal meldingen. Dat is de grootste miscalculatie die je kunt maken. Mensen zijn meldmoe, het meldingssysteem werkt niet, of gewoon geen zin in. Ook neemt de motivatie af om het op te ruimen voor een ander en daarmee zullen de puinhopen alleen maar groter worden.

Ik krijg overal jeuk als ik mensen hoor zeggen: “Dan moet je je zak maar mee terugnemen, als de bak vol is of niet werkt.” Ten eerste: je zal maar met de temperaturen die stijgen op je balkonnetje maar met vuilniszakken moeten gaan zitten klooien. Ten tweede: mensen hebben niet om dit beleid gevraagd! Natuurlijk is het aso om zomaar iets neer te zetten, ook dat is niet goed. Maar ik heb niet de illusie dat de hele stad valt op te voeden en ik heb die illusie nooit gehad. Dat heb ik meerdere keren aangegeven in de raad.

Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald

Het begint voor sommige partijen ook meer een prestige-ding te lijken. Daardoor lijken ze totaal het oog voor de realiteit te verliezen. Ergens op terug durven komen is geen schande. Dat is juist een teken van kracht en leiderschap. Iedereen ziet nu toch dat het in met name de krachtwijken uit de hand loopt. Zelfs de Burgemeester gaf in diverse artikelen aan dan een schone en nette leefomgeving veel doet voor een wijk. Waarom neemt het college dan niet zijn verantwoordelijkheid hierin?

Toon kracht, College, door erop terug te komen. Het is een onuitvoerbare opdracht van de raad! Laten we kijken hoe we dit probleem kunnen oplossen voor de stad, samen!

Wij tegen Zij

Mensen laten we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, dit is een probleem van het gemeentebestuur en niet van ons!

—–

Martijn is fractievolger bij Arnhem Centraal en schrijft elke week zijn bevindingen op De Moeilijke Bril waar dit opiniestuk eerder verscheen.

Arnhemmers hebben ondertussen een openbare Facebook groep in het leven geroepen, ‘VERKEERD AFVALBELEID’

