Arnhemmers onderscheiden met een Gulden Gelderlander

Sinds 2020 heeft Omroep Gelderland de Gulden Gelderlander in het leven geroepen: geen Arnhems Meisje als erkenning van de burgemeester, geen lintje van de Koning als beloning , maar een prachtige vergulde broche waar inwoners van de provincie mee worden verrast door televisiepresentator Jochem van Gelder, vanwege bijzondere prestaties die zij hebben geleverd. Het nieuwe jaar van twee Arnhemmers startte met deze onderscheiding.

Changing Stories

Matthias voor de Poorte en Linda van der Knaap zijn theaterliefhebbers die samen met wisselende vakgenoten een paar keer per jaar een vrolijke noot brengen voor kinderen in vluchtelingenkampen op Griekse eilanden. Door Jochem werden zij geïntroduceerd als ruimhartige en creatieve Arnhemmers: ze brengen met een collectief verbeelding in de dagelijkse misère van het leven in een kamp, de kinderen worden meegenomen in de wereld van fantasie en hebben met het interactieve spel, voorstellingen en creatieve parades weer even de kans om kind te zijn.

Verrassing

Jochem van Gelder vindt dit bewonderenswaardige project wat sinds 2018 voet aan de grond probeert te krijgen, fantastisch: ‘Ik hou hier enorm van.’ Normaal gesproken wordt een Gulden Gelderlander aan één persoon uitgereikt, maar dat was in het geval van Changing Stories niet mogelijk: met een dwaalspoor werden Matthias en Linda naar hun vaste locatie gelokt waar zij door Jochem werden verrast. ‘Jullie mogen jezelf vanaf nu Gulden Gelderlander noemen, oftewel iemand die zich ongelofelijk inzet voor anderen. En ik spreek de hoop uit dat jullie nog lang door zullen gaan met jullie werk en hopelijk is het op een begeven moment niet eens meer nodig omdat ze allemaal onderdak hebben. Ik hoop dat heel veel mensen jullie gaan steunen: jullie geweldige werk moet veel meer bekendheid krijgen’, aldus Jochem.

Matthias en Linda zullen de titel eervol dragen!

—–

Kijk voor meer informatie van de stichting op de website van Changing Stories

Je kunt ook de uitzending van Omroep Gelderland terugkijken.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties