Iedere Arnhemmer moet gewoon naar het afvalbrengstation kunnen!

Sinds afgelopen zomer is het beleid bij het afvalwegbrengstation veranderd voor veel Arnhemmers die over een afvalpas beschikken: met een bedrijfsbusje wordt de afval webbrengen er geweigerd. Politicus Martijn van Butselaar windt zich op over het feit dat niet alle belastingbetalende Arnhemmers zo kunnen hun afval wegbrengen.

Bedrijfsbusjes met afvalpas geweigerd

Tijdens de begrotingsraad van 11 november is er een voorstel ingediend om iedereen weer toe te laten bij het afvalbrengstation. Vanaf afgelopen zomer werden particulieren die met een bedrijfsbusje kwamen afstorten namelijk geweigerd. Dit tot groot ongenoegen van meerdere partijen in de raad. Martijn van Butselaar van de landelijke partij Code Oranje constateert echter dat deze mensen nog steeds niet toegelaten worden.

Motie versus praktijk

Vanaf 1 juli mochten mensen geen particulier afval meer storten als men in een auto of busje met bedrijfslogo reed. Vaak zijn dit echter eigenaren van kleine bedrijven of ZZP’ers die geen privéauto hebben. Meerdere partijen (zie uitslag motie) vonden het oneerlijk, dat er mensen werden geweigerd die gewoon een afvalpas hebben en dus ook zes keer zouden mogen storten. “Zij betalen dezelfde afvalstoffenheffing als iedere Arnhemmers maar de gemeente zette dit afval weg als bedrijfsafval. Gelukkig stak de gemeenteraad daar, met uitzondering van ChristenUnie en GroenLinks, in meerderheid een stokje voor”, zegt Van Butselaar. “Maar wat schetst nu mijn verbazing en die van veel Arnhemmers? We zijn nu twee maanden verder en nog steeds worden bedrijfsauto’s, ook die van bijvoorbeeld verpleegkundigen, gewoon geweigerd bij het afvalbrengstation. Dit moet toch met een simpele opdracht aan de afvalbrengstations te regelen zijn?”, vraagt van Butselaar zich hardop op af.

Hij noemt het enorm triest voor alle hardwerkende Arnhemmers die de afvaldeksel op deze wijze op hun neus krijgen. Zijn oproep aan het gemeentebestuur is dan ook glashelder. “Verander dit zo snel mogelijk. Liever gisteren dan vandaag!”.

Martijn van Butselaar was tot voor kort fractievolger van Arnhem Centraal en staat nu op plek 7 van de kieslijst voor de landelijke partij Code Oranje.



