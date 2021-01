Vitale Verbindingen maakt kans op Appeltje van Oranje

Vitale Verbindingen maakt kans op een Appeltje van Oranje 2021. En vanaf vandaag 11 januari kan het Nederlands publiek de winkansen van dit project vergroten. Dat kan door te stemmen op Vitale Verbindingen als favoriet. Er zijn in totaal 40 projecten in de race voor de prestigieuze prijzen, die jaarlijks door het Oranje Fonds worden uitgereikt aan uitzonderlijke sociale projecten.

Stemmen kan tot en met 20 januari via stem.oranjefonds.nl/vitaleverbindingen.

Het thema van de Appeltjes van Oranje is dit jaar Mentale Kracht. Dat betekent dat de prijzen dit jaar gaan naar projecten die ervoor zorgen dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen.

Vitale Verbindingen in de wijk

Vitale Verbindingen organiseert trainingen, workshops, lezingen en allerlei ontmoetingsactiviteiten. Dit doen zij onder andere in de wijken Sint Marten, Geitenkamp en Malburgen. Ze werken vooral met vrijwilligers; zij zetten hun eigen herstelervaringen in voor anderen.

Marjet Zeegers, coördinator en één van de initiatiefnemers van Vitale Verbindingen vertelt: “Vitale Verbindingen is een community voor mensen in herstel. Allemaal wijkbewoners die in of na herstel zijn van verslaving of psychiatrie. Veel daarvan hebben heftige levensgebeurtenissen meegemaakt.

Bij Vitale Verbindingen gaat het niet over onze diagnose. Mensen mogen wijkbewoners zijn, of worden, die elkaar ontmoeten en ondersteunen. We ontwikkelen ons en ondernemen allerlei activiteiten. Bij ons mag je zijn wie je bent. We kijken naar wat je wèl kunt, maar onze mindere kanten hoeven we niet voor elkaar te verbergen.”

Verbinden ondanks Corona

2020 was ook voor Vitale Verbindingen een uitdagend jaar. Thema’s als eenzaamheid en angst zijn de vrijwilligers van Vitale Verbindingen niet vreemd. Ondanks, of misschien juist daardoor vond de stichting wegen om van betekenis te kunnen zijn voor degenen die dit hard nodig hebben in Arnhem.

Zo is de basistraining voor de vrijwilligers: ‘Ervaringswerker in de wijk’ helemaal gedigitaliseerd, zodat deze online gegeven kan worden. Als het werken met de computer een belemmering is, helpen de vrijwilligers elkaar daarmee.

Ook voor het soepcafé in wijkcentrum de Nieuwe Hommel is een alternatief gevonden. Vrijwilliger Jimmy Ramshoebag: “Normaal gesproken maak ik met mijn keukenteam iedere vrijdag een lekkere soep in de Nieuwe Hommel. Iedereen is welkom om die te komen eten. Vanwege Corona is dat niet mogelijk, maar we hebben er nu een afhaalsoep van gemaakt. Zo draait het keukenteam door en blijven we toch verbinden door middel van de soep!”

Koningin Máxima

De Appeltjes van Oranje worden uitgereikt door Koningin Máxima. De drie winnaars ontvangen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

Er zijn slechts drie Appeltjes van Oranje te vergeven. Het aantal stemmen dat de kanshebbers krijgt, bepaalt mede wie er doordringen naar de laatste tien nominatieplaatsen. Het project dat de meeste stemmen in de wacht sleept, gaat in elk geval door naar de laatste tien. Hieruit worden door een jury uiteindelijk de drie winnaars gekozen.

Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit inspiratie, advies, kennis en geld. Het Fonds kan dit doen dankzij o.a. de Nationale Postcode Loterij, de Nederlandse Loterij, Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar.

