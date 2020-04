Arnhemmers voor SOS Moria [video]

Even voor twaalf in een binnentuin in Arnhem Noord, ging vandaag een aantal Arnhemmers live om een noodsignaal #SOSMoria af te geven aan het kabinet. Veertig gemeenten hebben toegezegd een aantal van de 500 kinderen uit vluchtelingenkamp Moria op Lesbos op te willen nemen. Nu Den Haag nog.

#SOSMoria: HET IS TWEE VOOR TWAALF. RED DE KINDEREN UIT DE KAMPEN

Deze week is de evacuatie van kinderen zonder ouders uit de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden begonnen. Terwijl Duitsland, Luxemburg en 9 andere lidstaten kinderen redden, doet Nederland niets. Dat terwijl al 40 gemeenten hebben toegezegd kinderen op te willen nemen.

#SOSMoria organiseerde daarom vandaag donderdag 23 april om 11:58 een laatste noodsignaal in 40 gemeenten in Nederland: red in ieder geval 500 kinderen. Het noodsignaal nam verschillende vormen aan, zoals een vertolking van kerkkoren van het #SOSMoria lied of een corona-proof (kinder)demonstratie, en bestond soms uit de oproep van de burgemeester, wethouder of een gemeenteraadslid. In veel gemeenten doen ook kerken mee. Vanwege de last-minute actie, kwam in Arnhem een aantal betrokken burgers op afstand bij elkaar: ze hebben vlaggen voor de alleenreizende kinderen opgehangen en met KOM JE MET ME SPELEN stoepkrijt de kinderen welkom geheten.

[tekst gaat door onder de video]

Vanochtend stond de oproep, ondertekend door vele organisaties en prominenten, ook in het AD:

Kabinet: toon solidariteit in Europa, ook met kinderen op de vlucht. Griekenland zond acht maanden geleden een noodkreet naar alle lidstaten van Europa; alstublieft, help 2500 alleenreizende kinderen, door hen in veiligheid op te nemen. Kinderen uit Syrië en Afghanistan die zonder familie vastzitten in overvolle vluchtelingenkampen. Een noodkreet die door de corona crisis alleen maar urgenter is geworden; de situatie in de kampen is potentieel catastrofaal. Meer dan tien lidstaten – en Zwitserland – hebben de hulpvraag gehoord en gehonoreerd. De evacuatie onder aanvoering van de Europese Commissie is begonnen en de eerste kinderen zijn vorige week overgebracht naar Luxemburg en Duitsland. Nederland moet hun voorbeeld volgen.

Wij roepen het kabinet op:

Help deze kleine groep kinderen. Wees solidair met de Grieken.

En wees solidair met de tien landen die al meehelpen.

Huisarts Steven van de Vijver, samen met Sanne van der Kooij initiatiefnemer van SOSMoria: ‘Vorige maand hebben wij samen met 7000 Europese artsen en 50.000 mede-ondertekenaars gewaarschuwd dat er een humanitaire ramp dreigt in de vluchtelingenkampen van de Griekse eilanden. Het hele continent is in beweging gekomen, behalve Nederland. Nu is de allerlaatste kans voor het kabinet om de vluchtelingen per direct in veiligheid te brengen. Wij vragen het kabinet nu: neem in ieder geval deze 500 kinderen op. De tijd is bijna om.’

Gynaecologe Sanne van der Kooij: ‘Het is niet de vraag of de epidemie uitbreekt, maar wanneer. Afstand houden in het kamp is een illusie en veel vluchtelingen zijn al verzwakt en getraumatiseerd.’

Over #SOSMORIA

#SOSMoria is een initiatief van gynaecologe Sanne van der Kooij en huisarts Steven van de Vijver. Sanne van der Kooij werkt als gynaecoloog in NoordWest Ziekenhuisgroep locatie Den Helder. Steven van de Vijver is huisarts in het OLVG in Amsterdam. Naast hun reguliere werk als artsen in Nederland werkten Steven en Sanne als arts in kamp Moria op Lesbos.

Prominente artsen die de originele noodoproep steunen, zie www.sosmoria.eu zijn onder meer:

Gerlach Cerfontaine, voorzitter bestuur VvAA; Marcel Levi, University College London Hospitals; Louise Gunning, hoogleraar AUMC, kroonlid SER; Hans Romijn, voorzitter RvB AUMC; Ivan Wolffers, emeritus hoogleraar Amsterdam UMC; Maria vd Muijsenberg, hoogleraar Radboud en Pharos; Emma Bruns, chirurg en publicist; Maurice vd Bosch, voorzitter RvB OLVG, en Peter van der Voort, hoogleraar UMCG en Eerste Kamerlid D66.

Hun noodoproep op www.sosmoria.eu werd in drie weken tijd ondertekend door 7000 duizend Europese artsen, professoren, directeuren van grote medische instellingen, epidemiologen en diverse internationale wetenschappelijke instituten als de British Medical Journal. Tientallen Europese kranten publiceerden over de oproep, waaronder The Guardian, Neue Zürcher Zeitung, EU-Observer, Dagens Nyheter (Zweden), Irish Times, De Wereld van Morgen (België), Kauno Diena (Litouwen) en Expresso (Portugal). Ook Nederlandse kunstinstellingen, kerken, bedrijven en burgers schaarden zich massaal achter de noodoproep.

Dit delen:

Tweet



WhatsApp



Reacties