Gelanceerd in Arnhem: De Nationale Dag van de Paardenbloem

De laatste zondag van april, dit jaar op 26 april, gaat vanaf 2020 door het leven als de Nationale Dag van de Paardenbloem. Ruimtekoers en De Onkruidenier lanceren deze dag in hun nieuwsbrief ‘Want het is hoogtijd dat deze doodgewone plant eens flink in het zonnetje wordt gezet!’

Doe je mee?

Het gaat namelijk niet zo goed met de paardenbloem. Er zijn er steeds minder en dat is geen goed nieuws voor de biodiversiteit. Terwijl het een heel bijzonder en veerkrachtig plantje is met allerlei bijzondere toepassingen. Daarom lanceren Taraxacum Nederland (onderdeel Herbarium Frisicum), Ruimtekoers, Natuurcentrum Arnhem en de Onkruidenier gezamenlijk de allereerste (digitale) editie van de Nationale Dag van de Paardenbloem.

We roepen iedereen die dag op foto’s van paardenbloemen te maken en met ons te delen via #dagvandepaardenbloem op social media. Doe je met ons mee?

Werkplaats de Paardenbloem

De Nationale dag van de Paardenbloem is onderdeel van het Stadsmakersprogramma Werkplaats de Paardenbloem dat Ruimtekoers samen met De Onkruidenier sinds 2019 ontwerpt en realiseert. In het lab onderzoeken zij samen met inwoners van Arnhem-Zuid nieuwe wegen om onze relatie met de stadsnatuur te versterken.

Dat is belangrijk, want een sterkere relatie met stadsnatuur leidt tot het beter waarderen van de eigen leefomgeving en de bereidwilligheid om daar zelf een bijdrage aan te leveren. Zo geven de inwoners van Arnhem-Zuid samen met De Onkruidenier en Ruimtekoers een antwoord op hoe we fijn samenleven in de toekomst.

De paardenbloem:

Hét als symbool voor onze relatie met stadsnatuur

Deze dag is een eerste stap naar een toekomst waarin we in harmonie leven met de natuur. In het voorjaar van 2019 struinde de Onkruidenier door het groen van Arnhem Zuid en daar zorgde één specifieke plantensoort voor een magische schoonheid; miljoenen paardenbloemen transformeerden de gazons van Malburgen tot een goudgele deken. Deze vondst gaf de aanleiding om de wereld van deze ogenschijnlijke alledaagse plant beter te bestuderen. En de paardenbloem als symbool uit te roepen voor onze relatie met de stadsnatuur.

