Bob Roelofs hangt Arnhemse schone en vuile was buiten

In de tweede helft van dit jaar verschijnt bij de Utrechtse Uitgeverij Matrijs het boek De Was Buiten Hangen van Bob Roelofs. Het boek behandelt Arnhemse Kwesties in de jaren 1970-2000. Voor D’66 was Roelofs jarenlang raadslid en fractievoorzitter in de Arnhemse gemeenteraad. De auteur is historicus en leidt nu de griffie van de Provinciale Staten van Gelderland. Onderstaand een (bewerkte) tekst van één van de onderwerpen uit het boek, te weten het World Liberty Concert in 1995.

Nieuwe publicaties over Arnhem vallen de laatste jaren bijkans niet meer aan te aan te slepen. In dat licht mag ook ook de bijdrage van Bob Roelofs worden gezien die in 2008, samen met Jan de Vries, De Canon van Arnhem publiceerde. Roelofs’ nieuwste boek beschrijft al dan niet pijnlijke gebeurtenissen van de laatste drie decennia van de vorige eeuw.

Park Sonsbeek

De internationale bekendheid van de John Frostbrug – u weet wel The Bridge Too Far – kreeg eind twintigste eeuw een stevige impuls met het World Liberty Concert. In mei 1995 genoten op het voormalige ASM terrein vele tienduizenden mensen van een groots (pop)concert. De bevrijding van Europa werd vijftig jaar na dato ambitieus herdacht. Op dat festival, dat wereldwijd live werd uitgezonden, traden artiesten op zoals Joe Cocker, Wet Wet Wet, Cyndi Lauper en Candy Dulfer. Megasterren toen en nu nog soms. De bekende Amerikaanse oorlogsverslaggever en CBS commentator (wijlen) Walter Cronkite voorzag het spektakel van live commentaar. Lang was onzeker of het concert in de uiterwaarden, vanwege het hoge water, wel kon plaatsvinden. Park Sonsbeek was een alternatieve locatie, maar dat viel helemaal verkeerd bij iedereen die maar enigszins groen was angehaucht. Alles wat monumentaal en milieu was kwam in opstand. Wethouder Milieu Hein Bloemen had er slapeloze nachten van. Gelukkig bleek een concert in Sonsbeek financieel onhaalbaar en kon het toch op de (huidige) Stadsblokken plaatsvinden.

Spektakel

Op 8 mei 1995 barstte het spektakel los.’s Middags was er een voorprogramma met Nederlandse artiesten als Marco Borsato. ’s Avonds na onder andere optredens van het Metropole Orkest, het Gelders Opera en Operette Gezelschap (GOOG) en bovengenoemden, zong Art Garfunkel als slotnummer het toepasselijke Bridge Over Troubled Water. Het was een bijna perfecte show. Het publiek kreeg ook nog – tussen de artiesten door – een lesje geschiedenis, met daverende tanks over de brug. Vijftig jaar na datum werd het einde van de Tweede Wereldoorlog gevierd in de tijd dat er nog oorlog was in Joegoslavië. Het evenement was bijzonder geslaagd. Dagblad Trouw recenseerde “De artiesten zongen toepasselijke popnummers, terwijl er op de beroemde brug een doorlopende oorlogsfilm werd gespeeld.“ Maar liefst 50.000 bezoekers genoten live van twee uur lang topamusement.

Beeld: Gelders Archief, Proef met verlichting John Frostbrug in de nacht, 2004, foto Henri ter Hall, dia, nr. 1501-01-42

