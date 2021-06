Arnhems Oorlogsmuseum opent weer de deuren

Het Arnhems Oorlogsmuseum is vanaf zaterdag 5 juni weer geopend voor publiek. Het museum is nog steeds volledig coronaproof ingericht. Bezoekers kunnen op de ouderwetse openingstijden. De deuren zijn dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur geopend, behalve op maandag.

Reserveren is niet nodig, iedereen is van harte welkom. ‘Terug naar normaal’, zegt eigenaar Eef Peters. Hij heeft de voorbije periode benut om zijn museum te verrijken met nieuwe aanwinsten, zoals op de foto is te zien.

Daarnaast zijn de voorbereidingen voor de tentoonstelling in de Walburgis-kerk nog steeds in volle gang. In het weekend van 20 en 21 juni vindt bovendien bij het Arnhems Oorlogsmuseum de Militariabeurs 2021 plaats. Alle stands zijn verkocht.

Dit delen:

Tweet





Reacties