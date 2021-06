Huiseigenaren op weg geholpen om te verduurzamen

Verduurzaming van woningen staat hoog op de agenda van het land. Naast kostenbesparing op de energierekening, gezonder en comfortabeler wonen voor huiseigenaren én de waardestijging van de woning, heeft ook de overheid een opdracht om met energietransitie en klimaatadaptatie bij te dragen aan de Klimaatdoeleinden. Er bestaan subsidies en speciale leningen voor het verduurzamen van woningen, maar VVE’s (Verenigingen van Eigenaren) zien door de bomen soms het bos niet meer. De Arnhemse Adviesbrigade helpt hen op weg!

Door Zefanja Hoogers

Adviesbrigade

De AdviesBrigade biedt op verzoek ondersteuning aan besturen van Arnhemse vrijwilligersorganisaties. De vrijwillig adviseurs zijn oud-bestuurders of managers in (semi)publieke of zakelijke sector. Zij hebben ervaring in het oplossen van de problemen die in de adviesvragen worden voorgelegd en beschikken over een breed netwerk aan contacten in Arnhem en omgeving bij overheden, bedrijven en andere organisaties. Eén van de adviseurs kampte zélf met de moeizame totstandkoming van een plan om zijn woning te verduurzamen, en zo ontstond het idee om VVE’s te gaan benaderen en te inventariseren hoe ver huiseigenaren in Arnhem zijn. Want: de Adviesbrigade is onafhankelijk en biedt gevraagd en ongevraagd advies!

Verenigingen van Eigenaren

In 2020 hebben vier adviseurs van de Adviesbrigade al meer dan twintig Arnhemse VVE’s bereikt die uiteindelijk tot een plan kwamen en offertes aan het aanvragen zijn. Maar dat zijn langzame processen waar veel gesprekken over bewustwording aan vooraf gaan. VVE’s komen soms maar eens per jaar bij elkaar, zien op tegen ingewikkelde regelgeving en vaak zijn de investeringskosten hoog om het totale huis aan te pakken. Binnen een vereniging moet er bovendien ook overeenstemming onder de leden zijn. De Adviesbrigade denkt mee over (subsidie) mogelijkheden, de te kiezen strategie en meestal komen de huiseigenaren uiteindelijk goedkoper uit. Maar dan zijn ze wel een aantal zoektochten, discussies en rekensommen verder.

Meerjarenplannen en opgave voor de toekomst

‘Wat kost het en wat brengt het op?’ is meestal de vraag die huiseigenaren hebben. Het verduurzamen van een woning is ook een integraal verhaal: afhankelijk van de leeftijd van de woningen, kan er bekeken worden of isolatie voorrang heeft of het installeren van zonnepanelen en/of een warmtepomp. Het geheel moet dus bekeken worden voor maatwerk en om tot een meerjarenplan te komen.

Arnhem heeft in totaal wel 3600 VVE’s, bij enkele verenigingen zitten ook woningcorporaties is. Dus er ligt een vervolgopgave om de ondertussen vergaarde kennis met nog veel meer met Arnhemmers te delen en hen te enthousiasmeren: een methodiek om een VVE te adviseren is ondertussen voor handen.

De vier adviseurs van de Adviesbrigade zijn (v.l.n.r.) Peter Oomens, Jaap Kronenburg, Josée Briare en Henk Beekhuis. Arnhem Aan, een initiatief van de gemeente Arnhem, het Energieloket Midden Gelderland en een groep energiebewuste Arnhemmers met als doel om lokaal het duurzaam omgaan met energie te stimuleren, beschouwt de duurzaamheidsadviseurs van de Adviesbrigade als burgerinitiatief.

Dit artikel is geschreven voor Onderaf.nl, een kennis- en inspiratiebank voor burgerinitiatieven en vrijwilligersorganisaties . Ter inspiratie verzamelen zij grote en kleine initiatieven van Arnhemmers die de stad een beetje mooier maken.

