Nacht van de mode werd Maand van de mode

‘Nu een Nacht van de mode niet kan, maken we er gewoon een hele maand van!’ Het jaarlijks terugkerende evenement in het Modekwartier wat altijd op de tweede zaterdag van juni plaats vindt, kan ook dit jaar niet plaatsvinden op de gebruikelijke manier. Maar, zoals het creatieve ondernemers betaamt, zijn er verschillende alternatieven bedacht. De hele maand juni kunnen bezoekers in het Modekwartier terecht voor diverse activiteiten en inspiratie opdoen bij een bijzondere Moderoute. Het thema dit jaar is ‘Na Jou’.

Een thema met een stevige inhoud, maar ook een thema waaraan elke ondernemer zijn of haar eigen draai kan geven. ‘Na Jou’ draait om de vraag hoe we de wereld achterlaten voor de generaties na ons. Hierbij kan gedacht worden aan onderliggende thema’s als duurzaam ondernemen, hergebruik en zingeving. Thema’s die bij veel ondernemers in het Modekwartier centraal staan.

Nacht van de Moderoute ‘de Verbeelding’



Het thema wordt onder andere uitgelicht in de Nacht van de Moderoute ‘de Verbeelding’. Zeven in het oog springende etalages in de wijk worden ingericht door Modestudenten van ArtEZ. Zij zetten hun creatieve geest in om de bezoekers te verrassen en te inspireren. De etalageroute start bij de Waalse Pijl op de hoek van Sonsbeeksingel en Hommelseweg en is de hele maand juni dag en nacht te bewonderen.

Helaas geen workshoproute ‘Ode aan de Makers’



‘Ontdek welke route een product aflegt van ontwerp tot eindproduct in onze workshoproute.’ Elke zaterdag in juni zouden er verschillende workshops worden georganiseerd, maar helaas: vlak nadat het persbericht werd verzonden, kwam het bericht dat de Corona maatregelen het simpelweg nog niet toe laten. ‘Met de workshop route “Ode aan de makers” wilden we weer benadrukken dat het Modekwartier een wijk is van de zo vele verschillende ambachten, de maker aan het werk zien en geholpen door hem of haar zelf een mooi product maken’ vertelt de eerst volgende mail van ondernemersvereniging DOCKS.

Ontmoet de ontwerper



De hele maand stellen de ontwerpers en makers uit het Modekwartier zich aan u voor. Elke dag verschijnen er korte filmpjes op de social mediakanalen zoals INSTAGRAM en de FACEBOOK PAGINA van het Modekwartier. Zo krijgen de ondernemers achter de winkels en ateliers een gezicht en is het ook op afstand mogelijk om kennis te maken met de enorme diversiteit aan makers en ontwerpers in het Modekwartier. Dé plek voor ambachtelijk geproduceerde kleding, sieraden, schoenen en tassen en (vintage) design voor in huis. Met natuurlijk ook volop culinaire hotspots om heerlijk te eten en gezellig iets te drinken.

Door de activiteiten te spreiden over de hele maand juni, loopt de programmering van de alternatieve Nacht van de mode mee met die van het Fashion & Design Festival Arnhem (FDFA) die afgelopen 3 juni startte. De hele maand worden de bloemetjes buiten gezet en de klanten zijn welkom, uiteraard volgens de laatste coronarichtlijnen!

Praktische informatie

Locaties van ‘De Verbeelding’

De Waalse Pijl – Hommelseweg 2

Arnhem Mode Incubator – Sonsbeeksingel 147

Goed Proeven – Klarendalseweg 536

ABC Libertas – Klarendalsweg 477 (voormalige Wereldkeuken)

Hempje – Klarendalseweg 103

Servitex – Klarendalseweg 400

Mippies Vintage Design – Klarendalseweg 382

Studio Elsien Gringhuis – Klarendalseweg 182

