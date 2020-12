Arnhems Oorlogsmuseum zoekt vrijwilligers voor tentoonstelling

Het Arnhems Oorlogsmuseum opent in de eerste helft van 2021 in de binnenstad een tentoonstelling. Het museum bevindt zich op de Kemperbergerweg, de tentoonstelling is echt een aanvullende activiteit. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart, de eerste ideeën uitgewerkt.

Voor de realisatie van de tentoonstelling is eigenaar Eef Peeters nog op zoek naar een groot aantal vrijwilligers die een handje willen helpen.

Klusjesmannen/-vrouwen

Cateringmedewerkers

Kassa

Public relations & Communicatie

Schilders/decorateurs

Medewerkers boekhouding

Beveiliging

Onderhoudsmedewerkers

Herken jij jezelf NIET in een van deze functies, maar denk je toch wat te kunnen betekenen voor ons museum, dan nodigen wij je ook uit om te reageren. Allrounders zijn ook van harte welkom.

De belangrijkste ‘functie-eis’ is enthousiasme. Wij hopen dat je bereid bent een steentje bij te dragen aan dit nieuwe hoogtepunt van Arnhem.

Stuur je motivatie naar het Arnhems Oorlogsmuseum, t.a.v. Eef Peeters, E.: arnhemsoorlogsmuseum@hetnet.nl.

