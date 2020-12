Gratis Phishing Test voor MKB-bedrijven in Arnhem

Cybercriminaliteit heeft als gevolg van de Coronacrisis (helaas) een vlucht genomen. Steeds meer ondernemingen worden slachtoffer van de diverse vormen van cybercrime: ransomware, CEO-fraude, cryptolockers en DDos-aanvallen. Bedrijven met tussen de acht en 250 medewerkers, die bovendien gebruik maken van een zakelijk e-mailadres, kunnen zich aanmelden voor een gratis MKB Phishing Test.

Deze MKB Phishing Test is een initiatief in Publiek-Private Samenwerking tussen het Digital Trust Center, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, politie, het CCV, het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPCNH) en alle PVO’s die deel uitmaken van Platform Veilig Ondernemen (PVO). Alle partijen in de samenwerking brengen de test via een groot aantal media onder de aandacht van zo veel mogelijk ondernemingen.

De test gaat hoe dan ook door, het aantal bedrijven dat kan deelnemen is verhoogd van 1.000 naar 2.000. Een uitgebreide uitleg is te vinden op de site van digitaltrustcenter. De inschrijving vindt plaats via de site van Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland. De test is een landelijk initiatief, toegankelijk voor alle bedrijven in de regio Arnhem die aan de voorwaarden voldoen.

