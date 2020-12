Auteur Remco Kok heeft humor

Medio december verscheen bij de Oosterbeekse Uitgeverij Kontrast het boek Mojje luustere van schrijver Remco Kok. Het boek draagt als ondertitel (on)bekende Arnhemmers vertellen en is de opvolger van eerdere Kok-publicaties, zoals ‘De Rijn, de Fles, Arnhemse Meisjes en Vites’ en ‘O-o-o-Oranje’. Al met al is ‘Mojje luustere’ een kloeke, grappige en lezenswaardige bundel waarin Kok bewijst te kunnen schrijven.

Arnhemmer Remco Kock (1985) is journalist en schrijft columns en reportages voor De Gelderlander, Zwart op Geel en website Staantribune. In deze laatste bundeling staan sterk uiteenlopende, vaak geestig vertelde, korte en lange verhalen waarin alleen Arnhemmers aan het woord komen. Het is ondoenlijk hier alle namen te noemen, maar enkele mogen niet onvermeld blijven. Goeroe Emile Ratelband, voetballer Theo Janssen, ramenverhuurder en worstelaar Rudy Kousbroek, burgemeester Ahmed Marcouch, de schrijvers Jan Siebelink en Henk Apotheker, kunstenaar Klaas Gubbels, Studio Sport-presentator Sjoerd van Ramshorst, alsook fietsenmaker Kees Beenen doen allen een boekje open.

Dwarsdoorsnee

In januari 2018 verveelde Kok zich en dacht ik ga een boek over Arnhemmers schrijven. Zo gezegd zo gedaan. Het resultaat is een dwarsdoorsnee van Arnhemse leipo’s alsook heel respectabele lieden.

Een interview met Emile Ratelband kan daarom niet saai zijn. Kok hoeft niks te vragen, Emile loopt vanzelf leeg. Hij stemt op Thierry Baudet, ontspant van het geven van seminars, werkt tachtig á negentig uur per week en wil geen vrouw meer in zijn leven. Hij krijgt als 71-jarige binnenkort twee kinderen bij evenzoveel draagmoeders. Hoezo merkwaardig?

Voetballer Theo Jansen presenteert samen met schrijver en droogkloot Marcel van Roosmalen (met Karel Aalbers-bril) een boek over de Dikke Prins, alias Theo Janssen. De hilarische vernissage in Luxor wordt net zo humoristisch door Kok beschreven.

Rudy Kousbroek

De schrijver is helemaal op dreef wanneer hij – verspreid over twee jaar – Rudy Kousbroek aan de tand voelt. Kousbroek die eigenlijk nooit openhartige vraaggesprekken voerde, lijkt bij het stijgen der leeftijd milder en misschien zelfs vrijmoediger geworden. De ongekroonde koning van de prostitutie in het Spijkerkwartier, kunsthandelaar en Sandow-worstelaar doet uitspraken waaruit menig gemeenteraadslid, ambtenaar en stadhuisbestuurder misschien nog een lesje kan trekken. Over het “verloederde” ‘Spijkerkwartier zegt hij: ‘ … de gemeente heeft heeft deze buurt naar de knoppen geholpen (…). De rosse buurt was een van de belangrijkste economische pijlers van de stad, het had een enorme aanzuigende werking’. Kousbroek was (en is) duidelijk geen aanhanger van oud-burgemeester Paulien Krikke. Kousbroek: ‘Volgens Wikipedia is Krikkes grootste prestatie het sluiten van de raamprostitutie in Arnhem. Een wanprestatie, als je het mij vraagt’.

Marcel van Roosmalen

Het gaat te ver om op deze plek verder in te gaan op uitspraken van de vele tientallen andere geïnterviewden. Kok is sprankelend in de wat langere vraaggesprekken, zoals die met sport-presentator Sjoerd van Ramshorst. Kok kan zich meten aan de columns van de boven al genoemde Marcel van Roosmalen (oud-Arnhemmer en Vitesse-fan). Ik had de bundel trouwens wél een minder lokale boektitel gegeven. Randstedelingen zal de bijzondere Arnhemse vocabulaire weinig zeggen. Ik raad waarachtige Arnhemmers aan het nieuwe boek van Remco Kok ‘Mojje luustere’ aan te schaffen.

Beeld: foto Remco Kok

Remco Kok, Mojje Luustere, (on)bekende Arnhemmers vertellen, Oosterbeek 2020, Uitgeverij Kontrast, ISBN 978-94-92411-58-7, 320 pagina’s, prijs € 19,99

