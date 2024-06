Arnhemse Bomen Vertellen: Een ode aan de natuur en technologie

Gisteren werd in het bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek door wethouder Marco van der Wel het kunstproject “Arnhemse Bomen Vertellen” officieel geopend. Het kunstproject, één van de vele activiteiten in het kader van 125 jaar Sonsbeekpark, is een fascinerende symbiose van natuur, kunst en technologie. Het project nodigt bezoekers uit om een diepe verbinding aan te gaan met enkele van de oudste en meest bijzondere bomen in de parken Sonsbeek, Zypendaal en Gulden Bodem.

“Arnhemse Bomen Vertellen” biedt een buitengewone kans om bomen te ervaren op een manier die we nooit eerder konden. Met behulp van geavanceerde sensoren worden de verborgen levens van zes majestueuze bomen onthuld. Deze sensoren meten onder andere de beweging van de stam, de CO2- en wateraanvoer, en de temperatuur rond de bomen. Hierdoor krijgen bezoekers inzicht in de dynamische processen die zich in deze levende monumenten afspelen.

Het project richt zich op zes bijzondere bomen, waaronder de 374 jaar oude Poortwachter in Gulden Bodem, de majestueuze Rode Beuk in Zypendaal en uiteraard de indrukwekkende Eik in de Moerasweide. Elk van deze bomen heeft een eigen verhaal en unieke kenmerken die via de sensoren en QR-codes op nabijgelegen bankjes worden ontsloten. Bezoekers kunnen deze codes scannen om verhaalfragmenten, artistieke soundscapes en digitale beelden te ontdekken die zijn afgestemd op de data die door de sensoren wordt verzonden.

De wandelroute van ongeveer 7 kilometer (met een kortere, toegankelijke route van 4 kilometer) begint bij Molenplaats Sonsbeek, waar bezoekers een kaart met de route kunnen ophalen. Deze route leidt langs de zes bomen, waarbij elk bezoek een nieuwe verrassing kan opleveren, afhankelijk van het moment van de dag en de meetgegevens van de sensoren.

Dit innovatieve kunstproject is het geesteskind van Anaïs Berck, een collectief van kunstenaars, wetenschappers en technici die samenwerken met de bomen en geavanceerde algoritmes. Tijdens de opening gaf An Berck, initiatiefnemer van het kunstenaarscollectief Anaïs Berck, een uitgebreide uitleg over het project. Het project benadrukt het belang van onze natuurlijke en culturele erfgoed en nodigt iedereen uit om een relatie aan te gaan met de bomen, waardoor een diepere waardering voor de natuur ontstaat.

“Arnhemse Bomen Vertellen” is te bezoeken van 15 juni tot 15 september 2024. Het bezoekerscentrum Molenplaats Sonsbeek is open van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur, en op zondag van 11.00 tot 16.00 uur. Voor degenen die niet willen of kunnen wandelen, is er een touchscreen in het bezoekerscentrum waar de verhalen en data van de bomen ook te bekijken zijn.

