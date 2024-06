Boeklancering “En nu ik” bij Het Colofon

Dinsdag 18 juni is in Het Colofon de boeklancering van “En nu ik”, een autobiografische roman van Diana de Laat. Over een onveilige jeugd, psychische mishandeling, huiselijk geweld en de jarenlange gevolgen.

Eigenaar Walter Jansen voert over het thema een panelgesprek met klinisch psycholoog Heidi Delcliseur, Anoeska Elmahallawi, Maaike Overgoor (beiden politie), Annemarie van de Ruit (Veilig Thuis) en Terenja Bongers (wijkteam).

Het eerste exemplaar van “En nu ik” wordt uitgereikt aan burgemeester Ahmed Marcouch.

De avond duurt van 20.00 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, wel graag van te voren aanmelden via info@hetcolofon.nl. De belangstelling is groot.

